Budapest Park (Park Kulturális Központ)

A Palaye Royale meghódítja a Budapest Parkot

A Palaye Royale tavaly az Avenged Sevenfold vendégeként játszott a Budapest Parkban, a srácok a fergeteges koncertjük végén pedig megígérték, hogy jövőre már headlinerként térnek vissza. A zenekar tartotta a szavát, így június 30-án a Palaye Royale immáron saját koncertjével mozgatja meg a Park közönségét.

A Palaye Royale tagjai mindig 100%-ban vetik bele magukat abba, amit éppen csinálnak, legyen szó lemezírásról, virális tartalmak gyártásáról vagy éppen turnézásról. Szenzációs koncertjeiken nem restek gumicsónakba pattanva végig szörfölni a közönségen – ahogy tették ezt legutóbb a Budapest Parkban is -, zenéjükkel és lelkesedésükkel igyekeznek mindenkit megmozgatni.

 A három fivérből álló zenekarra olyan bandák hatottak, mint a The Libertines, a Rolling Stones vagy éppen a My Chemical Romance. Mindeddig öt lemezt adtak ki és sosem féltek eltérni a megszokott formáltól, kicsit csavarni a képleten, így született meg a Death or Glory is, amely a csapat bevallása szerint az eddigi legszórakoztatóbb anyaguk lett. Az album a kapcsolódásról, az egységről és az összetartás erejéről szól - amiből a világnak is több kellene. „Ez a lemez most még többet jelent számunkra, mert az élet rövid. Minden egyes pillanatot élvezni kell, amíg lehet, és azokkal körülvenni magad, akiket szeretsz” -mondta el a lemez megjelenésekor Sebastian.

Persze, miután diadalmasan megturnéztatták a Death or Glory lemezt - az előzenekari fellépésük után még a Sziget Fesztiválra is visszatértek -, a srácok máris új dolgokba vetették bele magukat. Így született meg az ősszel kiadott Sad Generation című kislemezük is, amely címadó dala hamar slágerré vált. És még ki tudja mivel készül a fáradhatatlan zenekar nyárig… Az azonban már most biztos, hogy ezúttal is frenetikus show-ra számíthatunk tőlük, ráadásul most az egész este róluk szól majd június 30-án, a Budapest Parkban.

[2026.03.15.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
