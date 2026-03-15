A Palaye Royale meghódítja a Budapest Parkot

A Palaye Royale tavaly az Avenged Sevenfold vendégeként játszott a Budapest Parkban, a srácok a fergeteges koncertjük végén pedig megígérték, hogy jövőre már headlinerként térnek vissza. A zenekar tartotta a szavát, így június 30-án a Palaye Royale immáron saját koncertjével mozgatja meg a Park közönségét.
A Palaye Royale tagjai mindig 100%-ban vetik bele magukat abba, amit éppen csinálnak, legyen szó lemezírásról, virális tartalmak gyártásáról vagy éppen turnézásról. Szenzációs koncertjeiken nem restek gumicsónakba pattanva végig szörfölni a közönségen – ahogy tették ezt legutóbb a Budapest Parkban is -, zenéjükkel és lelkesedésükkel igyekeznek mindenkit megmozgatni.
A három fivérből álló zenekarra olyan bandák hatottak, mint a The Libertines, a Rolling Stones vagy éppen a My Chemical Romance. Mindeddig öt lemezt adtak ki és sosem féltek eltérni a megszokott formáltól, kicsit csavarni a képleten, így született meg a Death or Glory is, amely a csapat bevallása szerint az eddigi legszórakoztatóbb anyaguk lett. Az album a kapcsolódásról, az egységről és az összetartás erejéről szól - amiből a világnak is több kellene. „Ez a lemez most még többet jelent számunkra, mert az élet rövid. Minden egyes pillanatot élvezni kell, amíg lehet, és azokkal körülvenni magad, akiket szeretsz” -mondta el a lemez megjelenésekor Sebastian.
Persze, miután diadalmasan megturnéztatták a Death or Glory lemezt - az előzenekari fellépésük után még a Sziget Fesztiválra is visszatértek -, a srácok máris új dolgokba vetették bele magukat. Így született meg az ősszel kiadott Sad Generation című kislemezük is, amely címadó dala hamar slágerré vált. És még ki tudja mivel készül a fáradhatatlan zenekar nyárig… Az azonban már most biztos, hogy ezúttal is frenetikus show-ra számíthatunk tőlük, ráadásul most az egész este róluk szól majd június 30-án, a Budapest Parkban.
