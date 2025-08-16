Shawn Mendes bevette a Szigetet és elvarázsolt mindenkit

A Sziget második napjának sztárfellépői augusztus 07-én Shawn Mendes és Nelly Furtado, illetve még pár érdekesség a Szigetről.

Beengedés

Délután fél három körül érkeztem a hídhoz, a bejutás ekkor zökkenőmentesen, szinte minimális várakozással zajlott. A karszalagomat is öt percen belül megkaptam, személy igazolvány szkennelés, QR kód beolvasás, és már mehettem is.

Innentől már rajtam múlt, hogyan osztom be az időmet.

Árak

Tettem egy kört, miközben ettem egy pizza szeletet. Igen az örök vita téma, hogy mi mennyi a szigeten. We Love Pizza bódék voltak szinte mindenhol. Várnom nem is kellett szinte- ez délután háromkor történt, 2690 FT egy szelet, igen nem olcsó, de ilyen helyen (máshol is) számolni kell a többlet árral, mivel a dolgozók sem ingyen szolgálnak ki, valamint a bérlés sem olcsó, és nyilván nem veszteségesen akar senki kijönni belőle. Persze igény esetén lehetett enni - inni csilliókért is, de én például koncertek miatt megyek a Szigetre, nem gasztro napot tartani. Valamint volt benn élelmiszer üzlet , ha valaki olcsóbban akart vásárolni, mert egy hétre jött esetleg, illetve be lehetett vinni ételt, italt természetesen NEM kereskedelmi mennyiségben.

Vittem egy üveg vizet, egy üveg üdítőt, ennél több egyébként is felforrt volna- ez is- csokit (igen, megolvadt), energiaszeletet, chipset, túlélő szett kész is (csupán a kézi ventillátort felejtettem otthon, ami igen csak jól jött volna a „négyezer” fokban, na de ez van). Voltak locsoló kocsik, igény esetén vízzel slagoztak, mindent és mindenkit, az erre vállalkozókat.

Programok a Szigeten

Nem csak koncerteken vehetünk részt, városrészekre van felosztva a Sziget idén. Van Cirque Du Sziget, vagyis igény esetén cirkuszi mulatságok, Vándor Vurtsli, itt is különböző játékokat kipróbálhatunk igény esetén, és még sok más szórakozási lehetőség, illetve kulturális programok, csapatjátékok, teljesség igénye nélkül.

Van persze millió kis színpad, ahol a különböző zenei előadók, vagy épp DJ-k biztosítják a buli hangulatot.

A nagyszínpad mellett idén a Revolut (régi nevén A38) színpad terült el, itt is rengeteg világsztár fordul meg, második legnagyibb színpadjaként a Szigetnek. Számomra előző napon lett volna érdekes Papa Roach, illetve a Palaye Royale, de mivel utóbbit láttam a Parkban két hónapja, Shawn Mendes esetében pedig vállaltan fan vagyok, ezért Shawn nyert, mivel egy napra terveztem.

No de haladtam szépen tovább a Nagyszínpad irányába, itt található idén is a Sziget felirat óriás színes, mintás betűivel, ahol mindenki kedvére fotózkodhat, szelfizhet.

A Nagyszínpad oldalában találhattuk a merchandise sátrat, ahol kedvünkre bevásárolhattunk ha hangulatunk és pénztárcánk engedte, a Sziget hivatalos merch termékeiből, illetve az adott napi sztárfellépők hivatalos merch cuccaiból. Pass tartó és repohár beszerezve.

Itt már igyekeznem kellett, ha még kicentizve az időt, jó helyet akartam (legalábbis a saját kis kényszereimnek megfelelőt).

A Nagyszínpad küzdőterén nagyságrendileg hetvenezer ember fér el „kényelmesen”. Négy részre van osztva évek óta, nagyon helyesen, középen széltében, hosszában fotós árok illetve kordon sávval. Így ha baj van, gyorsabban tudnak reagálni a securitysek is, illetve az EÜ-s segítők.

Ahhoz, hogy az első „szeletben” álljak a kordonnál, reggel hatra kellett volna érkeznem. Ezt, van olyan előadó, akik esetében bevállalom, de most nem bírtam volna, sem időben sem energiában, így a második „szeletben” foglaltam el „helyemet” a középső kordonsáv közepén nagyjából. Itt töltöttem el a következő nyolc és fél órát, várakozással együtt. Ebből az első három óra volt a durva, mert telibe odasütött a Nap, és konkrétan felgyulladtunk, de szavam nincs, vannak akik (nem is kevesen) 15 órát vártak az első sorokért ebben az időben. Respect.

Koncertek

Első fellépő eme ezer fokos, csütörtöki napon az Ocean Alley formációja volt.

Az ausztrál banda alternatív pszichedelikus rock zenét játszik, erre táncolhattunk, vagy andaloghattunk kedvünkre egy órán át.

Következő fellépője a napnak a kanadai The Beaches dögös, vagány csajokból álló bandája, akik nem csak dögösek, és szépek, de kiváló zenészek, énekesek is. Óriási hangulatot hoztak a tűző Napon is hetven perces műsorukkal.

A szünetben több tucat gyerek lepte el a színpadot, és több dalt énekeltek el együtt, többek között Shawn Mendes „I believe” dalát is, amit maga Shawn is meghallgatott, még próbán is a backstageben.

Nelly Furtado

Nelly-t nem kell bemutatni, azt hiszem senkinek.

Nelly Furtado portugál énekesnő Kanadában született, és kilenc éves kora óta zenél, énekel.

Bakancslista volt nálam ő is már nagyon régóta.

Csodálatos, hibátlanul felépített és kiszámolt koncertet láthattunk, hallhattunk. Visszarepített minket a millennium idejére, ámde mégis korszerű maradt. Felcsendültek a mindenki által ismer leghíresebb slágerei, konfetti cunamit kaptunk. Komplett élő zenekarral érkezett, gitáros, billentyűs, dobos és hegedűs is játszott a színpadon.

Az egyik dalnál a világ szinte összes nyelvén kiírták a „szeretlek” kifejezést. Megható volt.

Karibi hangulatot is hozott magával néhány dal erejéig, zenészei is táncra perdültek, makulátlan koreográfiát kanyarítva a táncos dalokhoz (gitáros srác volt a kedvencem).

A vizuális vetítés sem volt semmi, mindig a dalok szövegéhez és ritmusához illeszkedett. Nelly szettje fekete bőrnadrágban és elegáns fehér blúzban fekete övvel merült ki. Gyönyörű, és a hangja is végig kristálytisztán szólt. Természetesen Nelly esetében is minden hang ÉLŐ. A végére hagyta a legnagyobb slágereket, itt az egész Sziget Nagyszínpad egy emberkent táncolt. Csodás koncert volt.

Shawn Mendes

Shawnt sem kell (remélem) senkinek bemutatni.

Shawn Mendes kanadai származású énekes, zenész, dalszerző utoljára 2018-ban járt itt, szintén a Sziget fesztiválon.

Az énekes rajongó bázisa – hála Istennek – elképesztő, számokban nézve is. Instagram 70 millió követő, Facebook 16 millió követő, Youtube csatornája 30 milliós követő táborral rendelkezik. Van olyan klipje több, amit 167 milliónál is többen láttak, hallottak. Shawn 15 éves kora óta töretlenül halad a siker útján, mindent autodidakta módon sajátított el. Gitáron, zongorán, dobon is játszik, mindamellett, hogy a hangja is elképesztően tökéletes. Nem csak egy átlagos szép fiú, csodálatos lélek, szerény, intelligens, kedves. Nem utolsó sorban elképesztő tehetség, aki önazonos, és zseni.

A koncert már a kezdés pillanatában felrobbantotta a hangulatot a Nagyszínpadnál.

„On the Road again” című turnéjával ért el hozzánk a Szigetre Mendes úr, egy nappal huszonhetedik születésnapja előtt.

(Születésnapját nem mellesleg másnap nálunk, az etyeki kúriában ünnepelte, és a ruháját is magyar divattervező tervezte).

Elegáns fekete mellény, fekete nadrág volt Shawn letisztult szettje.

Mellé az elengedhetetlen gitárja, és csodás hangja. Fülsüketítően énekelte végig a koncertet a közönség (velem együtt).

A zenekar egy rock bandában is játszhatna, annyira odatették magukat ők is. Saját személyes történetivel is szórakoztatott minket Shawn, például, hogy mennyire szépek a magyarok szemei, hogy mennyire örül, hogy az ő generációja (Z generáció) megváltoztatja a világot érzései szerint, mert a szeretet a megoldás mindenre, ebben az őrült világban.

Mindemellett hetven ezren elénekeltük Neki a Happy Birthday-t, amitől könnyekig hatódott.

Mind a Monster-t, mind a Senorita dalokat egyedül, duett partnerei nélkül adta elő (mennyivel jobb volt ez így). A színpad alapvetően letisztult volt, a két oldalsó kivetítőn Shawn-t csodálhattuk közelről a legtávolabbi pontokon is testközelbe hozva, a középső kivetítőn pedig dalokhoz illő vizuális vetítés ment. Legutóbbi lemezét egy önvallomásnak is betudhatjuk, rengeteg személyes dala van a lemezen, erről a tavaly megjelent albumáról is sok dalt hozott nekünk.

Személyes kedvencem a Why, Why, Why, Heart of Gold. Ivott egy kortyot az egészségünkre is, miután hetvenezren felköszöntöttük. Első, legnagyobb slágerét – Stiches - akusztikus formában adta elő, így is csodásan megállja a helyét a dal, no meg Shawn elképesztő hangja és hangterjedelme sokkal jobban előjött ebben a verzióban. Igazából ő bármit énekelhet, az tökéletes. Közben szokásához híven végig futott az első sorok előtt a fotós árokban, villámgyors, de csak mellettem hárman sírták el magukat, akikhez hozzáért az ujja egy pillanatra pacsizás közben.

Elképesztő szuggesztív kisugárzása és aurája van.

A koncert vége felé – miközben visszafutott a színpadra – magyar zászlót is feladtak neki, ebbe belecsavarta magát és úgy énekelte el a következő szakaszt, majd kitűzte a színpad oldalára az egyik emelvényre.

Pár perc szünet a ráadás előtt. A közönség őrjöngve követelte a visszatérését a színpadra. Be is pattant a zongora mögé, következett az In my Blood. Ezt a dalt nyolc percesre nyújtotta most élőben, az eleje lágyan indul a zongorával, majd a gitár visszakerül a nyakába, csatlakozik a zenekar, és szinte egy rock himnuszt kerekítenek a dalból, majd a végén még akad Shawn-nak újabb fél perce, hogy végig rohanjon a közönség előtt, végre felém, éppen előttem fékezett be, egy két kézfogás, akit éppen elért futtában (itt két lány is elsírta magát mellettem, akiket megfogott), majd villám gyorsan vissza száguldott a színpadra, megköszönte a csodálatos fogadtatást. Magyarország a szíve csücske marad örökre, mert itt adta élete első legnagyobb fesztivál koncertjét 2018-ban, szintén a Szigeten, ahogy korábban is írtam, és most már headlinerként, még egy lapáttal rátett. Elképesztő koncert volt. Kevés olyan tehetség van, főleg a mainstream pop-rock világban, aki egyszerre lányok kedvence, és közben ős tehetség, mindemellett az igényességre is figyel önazonosan, és saját maga szerzi a dalait, élőben énekel hibátlanul, és több hangszeren is játszik.

Ez mind egyesül Shawn személyében, és ez még csak az első tíz éve karrierjének, remélem még legalább negyven évig itt lesz velünk, és zenél nekünk (azt én is megérem még remélhetőleg, haha). Nagyon várom, hogy önálló koncertre is visszatérjen hozzánk rövid időn belül, remélem sor kerül rá hamarosan.

Koncert után haza fele vettem az irányt, nem mondom, hogy a hídnál való ötven perc várakozás kifele nem tette próbára türelmem, ugye a hídra csak limitált ember szám mehet fel, hogy ne szakadjon le alattunk, nem lennénk szép látvány a Dunában. A híd közepén ezt egy szakember méri megfelelő mérő eszközzel, ez alapján engedik az embereket sorban. Szóval ez is örök téma, hogy a híd a harminc év után már felújításra szorulna, mert nem ekkora ember tömegre lett tervezve három évtizeddel ezelőtt.

Ezt leszámítva remekül éreztem magam a Sziget második napján.

Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.

Balázs Adrienn

Fotó: Sziget Official

Videók

Setlist

Nelly Furtado

1. Eat Your Man (Dom Dolla & Nelly Furtado song)

2. Give It to Me (Timbaland cover)

3. Do It

4. Say It Right

5. Get Ur Freak On (Missy Eliott cover)

6. Powerless (Say What You Want)

7. Floodgate

8. Try

9. ll Good Things (Come to an O End)

10. Broken Strings (James Morison over)

11. Turn Off the Light

12. Hot n' Fun / Morning After Dark

13. I'm Like a Bird

14. Blue (yes, I love you) (YellowStraps cover)

15. Manos al aire

16. Força (contains elemnents of "Lambada" by Kaoma)

17. Sexy movimiento Wisin 8& Yandel cover) ((contains elements of "Lambada" by

Kaoma)

18. Love Btes

19. Promiscuous

20. Maneater (with The Beaches) (with elements of "Satisfaction" by Benny Benassi)

Shawn Mendes

On the Road Again Wille Nelson song)

1. There's Nothing Holdin' Me Back

2. Wonder

3. Treat You Better

4. Monster

5. Lost in Japan (With snippet of „Teach Me How To Love")

6. Isn't That Enough

7. Heart of Gold

8. Senorita (Shawn Mendes- Camila Cabllosong)

9. Ruin

10. Never Be Alone

11. Mercy

12. Youth

13. Stitches

14. It'l Be Okay

15. If Can't Have You

16. Why

17. In My Blood

[2025.08.16.]