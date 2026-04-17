Főhős egyenesen Disneylandből: Stéphanie Schlesserrel és Tóth Angelikával jön a Wicked!

Franciaországból érkező, nemzetközi sztárral a főszerepben debütál augusztusban a Wicked, amelyet hazánkban először a Szegedi Szabadtéri Játékokon láthat a közönség. Az Erkel Színház musicalprodukciójának főhősnői Párizsban találkoztak az előadásra készülve: Elphabaként Stéphanie Schlesser, Glinda szerepében pedig Tóth Angelika szólaltatja majd meg Stephen Schwartz szárnyaló dalait.

Valódi világszenzáció érkezik nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A Wicked, az Óz, a nagy varázsló boszorkányainak háttértörténetét megálmodó, nagyívű musical minden idők egyik legnépszerűbb Broadway-előadása, amely kétrészes moziadaptációban is meghódította a színház-, zene- és filmrajongókat világszerte.

Hamarosan a magyar közönség is beleszerethet Stephen Schwartz és Winnie Holzman musicalének hazai változatába: a fergeteges musical Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház társulata és elismert vendégművészek közreműködésével debütál hazánk legnagyobb színpadán, a Dóm téren.

Az L. Frank Baum gyermekmeséit alapul vevő, ám Óz világát a felnőtteket is elgondolkodtató tartalommal, komoly tétekkel, szenvedéllyel megtöltő produkció gyújtópontja Elphaba és Glinda, a leendő nyugati és keleti boszorkány találkozása, ellentétének, barátságának története és a közös sorsuk által felvetett, izgalmas kérdések. Mindkét karakter széles ívet jár be a több évet felölelő cselekmény során: amellett, hogy ikonikus és kifejezetten nehéz dalokat kell megszólaltatniuk, humort sem nélkülöző, árnyalt alakítást követel meg mindkét karakter. A történet középpontjában álló Elphabát világszerte elismert musicalszínész, Stéphanie Schlesser formálja majd meg. A majdani „gonosz” nyugati boszorkány egyenesen Franciaországból repül a Szabadtéri nézőihez. A Párizsban élő, magyar-luxemburgi művészt már láthatta a Szabadtéri közönsége: széles repertoárjának egyik jelentős szerepe a We Will Rock You! Queen-musical Scaramouche-a, akit 2019-ben Szegeden is elénekelt. Európa-szerte jegyzett karrierjét hazánk mellett Franciaországban és Kínában bontakoztatta ki, napjainkban a francia nézőket örvendezteti meg a leggyakrabban: számos színházi szerepe mellett a Disney Musical Festival közreműködő művésze és a Paradis Latin revüszínház kiemelt fellépője, oktat a Párizsi Nemzetközi Zeneakadémián, és számos népszerű mesemusical főhősének kölcsönzi hangját. Az idei évet – amikor nem a Wicked főszerepére készül – A nyomorultak turnéelőadásaival tölti majd. Az elmúlt években a képernyőkön is bemutatkozott, az Éden című, 2020-as játékfilmben, valamint a Láthatatlan hazafiak című, tavalyi Netflix-sorozatban is felbukkant. A zöld bőre miatt előítéletekkel szembesülő, majd lassan saját hatalmára és felelősségére ráébredő Elphaba a musical-rajongók körében legendás dalait megingathatatlan hangi magabiztossággal szólaltatja majd meg, érzékeny erőt kölcsönözve az erkölcsi kérdésekkel küzdő karakternek.

Ellentétpárjaként libben a darab kezdetén a színpadra a rózsaszín ezer árnyalatában tündöklő, szép, szőke Glinda. Ám a felszínesnek tűnő, népszerű fiatal lány alakja is váratlan mélységekkel bír, remek karakterjátékos lehetőséget kínál: méltó kezekbe kerül Tóth Angelika énekes-színművésznő előadásában. A nagyszerű hangi adottságokkal bíró, sokoldalú ERKEL-csapattag ismerős lehet a Szabadtéri kedvelőinek: a 2010-es években, a Madách Színház tagjaként a Mamma mia! nagysikerű előadásaiban működött közre, és A nyomorultak Cosette-jeként ejtette ámulatba a nézőket. Tévéképernyőn a Jófiúk és a Keresztanyu című sorozatokban tűnt fel, a József Attila Színházban a Shrek Fionájaként robbant be ismét a köztudatba, az idei színházi évadtól kezdve pedig az Erkel Színház látogatói az Elisabeth, az Apácashow és a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalekben örülhetnek alakításának. Kiváló arányérzékkel formálja majd meg Glinda a komikus alak, az antagonista és a hősnő különös határmezsgyéin egyensúlyozó figuráját, amely Elphabáéhoz hasonlóan szintén nehéz énekszámokat is tartogat.

A két merőben eltérő karakterű, ám egyaránt ragyogó tehetségű művésznő friss, különleges megfogalmazásban mutatja majd be meg augusztus 14., 15., 16., 20., 21. és 22. estéin a magyar közönségnek a legendás párost; és talán még a Dóm tér fölé is emelkednek majd a filmszerűen izgalmasnak ígérkező, látványos előadás során.

[2026.04.17.]