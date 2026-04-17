2026. április 17. | péntek | Rudolf nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Szegedi Szabadtéri Színpad
Erkel Színház
Kapcsolódó események
Wicked
[2026. augusztus 14.
péntek 21:00]
Wicked
[2026. augusztus 15.
szombat 21:00]
Wicked
[2026. augusztus 16.
vasárnap 21:00]
Wicked
[2026. augusztus 20.
csütörtök 21:00]
Wicked
[2026. augusztus 21.
péntek 21:00]
Wicked
[2026. augusztus 22.
szombat 21:00]

Főhős egyenesen Disneylandből: Stéphanie Schlesserrel és Tóth Angelikával jön a Wicked!

Franciaországból érkező, nemzetközi sztárral a főszerepben debütál augusztusban a Wicked, amelyet hazánkban először a Szegedi Szabadtéri Játékokon láthat a közönség. Az Erkel Színház musicalprodukciójának főhősnői Párizsban találkoztak az előadásra készülve: Elphabaként Stéphanie Schlesser, Glinda szerepében pedig Tóth Angelika szólaltatja majd meg Stephen Schwartz szárnyaló dalait.

Valódi világszenzáció érkezik nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokra. A Wicked, az Óz, a nagy varázsló boszorkányainak háttértörténetét megálmodó, nagyívű musical minden idők egyik legnépszerűbb Broadway-előadása, amely kétrészes moziadaptációban is meghódította a színház-, zene- és filmrajongókat világszerte.
Hamarosan a magyar közönség is beleszerethet Stephen Schwartz és Winnie Holzman musicalének hazai változatába: a fergeteges musical Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház társulata és elismert vendégművészek közreműködésével debütál hazánk legnagyobb színpadán, a Dóm téren.

Az L. Frank Baum gyermekmeséit alapul vevő, ám Óz világát a felnőtteket is elgondolkodtató tartalommal, komoly tétekkel, szenvedéllyel megtöltő produkció gyújtópontja Elphaba és Glinda, a leendő nyugati és keleti boszorkány találkozása, ellentétének, barátságának története és a közös sorsuk által felvetett, izgalmas kérdések. Mindkét karakter széles ívet jár be a több évet felölelő cselekmény során: amellett, hogy ikonikus és kifejezetten nehéz dalokat kell megszólaltatniuk, humort sem nélkülöző, árnyalt alakítást követel meg mindkét karakter. A történet középpontjában álló Elphabát világszerte elismert musicalszínész, Stéphanie Schlesser formálja majd meg. A majdani „gonosz” nyugati boszorkány egyenesen Franciaországból repül a Szabadtéri nézőihez. A Párizsban élő, magyar-luxemburgi művészt már láthatta a Szabadtéri közönsége: széles repertoárjának egyik jelentős szerepe a We Will Rock You! Queen-musical Scaramouche-a, akit 2019-ben Szegeden is elénekelt. Európa-szerte jegyzett karrierjét hazánk mellett Franciaországban és Kínában bontakoztatta ki, napjainkban a francia nézőket örvendezteti meg a leggyakrabban: számos színházi szerepe mellett a Disney Musical Festival közreműködő művésze és a Paradis Latin revüszínház kiemelt fellépője, oktat a Párizsi Nemzetközi Zeneakadémián, és számos népszerű mesemusical főhősének kölcsönzi hangját. Az idei évet – amikor nem a Wicked főszerepére készül – A nyomorultak turnéelőadásaival tölti majd. Az elmúlt években a képernyőkön is bemutatkozott, az Éden című, 2020-as játékfilmben, valamint a Láthatatlan hazafiak című, tavalyi Netflix-sorozatban is felbukkant. A zöld bőre miatt előítéletekkel szembesülő, majd lassan saját hatalmára és felelősségére ráébredő Elphaba a musical-rajongók körében legendás dalait megingathatatlan hangi magabiztossággal szólaltatja majd meg, érzékeny erőt kölcsönözve az erkölcsi kérdésekkel küzdő karakternek.

Ellentétpárjaként libben a darab kezdetén a színpadra a rózsaszín ezer árnyalatában tündöklő, szép, szőke Glinda. Ám a felszínesnek tűnő, népszerű fiatal lány alakja is váratlan mélységekkel bír, remek karakterjátékos lehetőséget kínál: méltó kezekbe kerül Tóth Angelika énekes-színművésznő előadásában. A nagyszerű hangi adottságokkal bíró, sokoldalú ERKEL-csapattag ismerős lehet a Szabadtéri kedvelőinek: a 2010-es években, a Madách Színház tagjaként a Mamma mia! nagysikerű előadásaiban működött közre, és A nyomorultak Cosette-jeként ejtette ámulatba a nézőket. Tévéképernyőn a Jófiúk és a Keresztanyu című sorozatokban tűnt fel, a József Attila Színházban a Shrek Fionájaként robbant be ismét a köztudatba, az idei színházi évadtól kezdve pedig az Erkel Színház látogatói az Elisabeth, az Apácashow és a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalekben örülhetnek alakításának. Kiváló arányérzékkel formálja majd meg Glinda a komikus alak, az antagonista és a hősnő különös határmezsgyéin egyensúlyozó figuráját, amely Elphabáéhoz hasonlóan szintén nehéz énekszámokat is tartogat.

A két merőben eltérő karakterű, ám egyaránt ragyogó tehetségű művésznő friss, különleges megfogalmazásban mutatja majd be meg augusztus 14., 15., 16., 20., 21. és 22. estéin a magyar közönségnek a legendás párost; és talán még a Dóm tér fölé is emelkednek majd a filmszerűen izgalmasnak ígérkező, látványos előadás során.

Jegyvásárlás

Szegedi Szabadtéri

[2026.04.17.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

