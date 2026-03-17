Posztsorozattal emlékezik a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok

Ünnepi évadra készülődik a Szegedi Szabadtéri Játékok. Fennállásának 95 éve előtt tisztelegve múltidéző posztsorozat és változatos kísérőprogramok is kapcsolódnak majd a Fesztivál születésnapjához.

1931. június 13-án tartották meg az első szabadtéri színházi előadást a szegedi Fogadalmi templom előtt. Az első bemutatót megelőző években a szegedi értelmiség jeles vezéralakjai: Juhász Gyula és a fiatal, helyi művészek, Hont Ferenc színidirektor, színházi reformer kezdeményezték a salzburgi és bayreuth-i fesztiválokhoz hasonló ünnepi játékok megrendezését, és gondos előkészületeket követően felvetésüket a városvezetés, sőt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is felkarolta. Voinovich Géza Magyar Passiójának Hevesi Sándor-rendezte előadásával vált valósággá a gondolat, amelynek eredményeképpen immár csaknem száz éve harsan fel a fanfár nyaranta Szeged szívében, és változik az ország legnagyobb színházává az egyetemi fakultások övezte tér.

A jeles évforduló alkalmából a Fesztivál számos meglepetést tartogat idei nézőinek és mindazoknak, akik érdeklődéssel figyelik a Szabadtéri Játékokat évről évre, és szívükön viselik a hagyományokat őrző, mégis egyre megújuló előadás- és koncertsorozat sorsát, legújabb fejleményeit. Az évadot kísérő kiegészítőrendezvények és kezdeményezések alkalmával a látogatóknak is lehetősége nyílik majd a nosztalgiázásra, személyes élményeik felidézésére is.

A közvetlen találkozást biztosító programokat megelőzően az online térben veszi kezdetét az ünneplés. 95 nappal a Fesztivál 95. születésnapja, június 13. előtt múltidéző posztsorozat indul a Szabadtéri közösségimédia-felületein. 95 posztban életre kel a Játékok története, jelentőségteljes mérföldkövek és színes információmorzsák egyaránt helyet kapnak majd a több mint három havi felsorolásban. A cél nem az elmúlt csaknem teljes évszázad eseményeinek időrendi számbavétele; sokkal inkább olyan érdekességek csokorba gyűjtése, amelyeken keresztül, kulisszatitkok, anekdoták, meglepő adatok és emberi történetek segítségével feltárul, honnan indult és mit is jelent ez a máig egyedülálló színházi fesztivál, a város életének egyik meghatározó kulturális bástyája, a Szegedi Szabadtéri Játékok.

Aki nem szeretne lemaradni a múlt izgalmas töredékeiről, emberközpontú Szabadtéri-sztorikról, amelyek sorozatát az elmúlt 95 évet összefoglaló dokumentumfilm zárja majd, március 11-től 95 napon át követheti a posztsorozatot, minden délelőtt a Szabadtéri Játékok Facebook- és Instagram-oldalán.

Fotó: Szegedi Szabadtéri

[2026.03.17.]