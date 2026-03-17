Szegedi Szabadtéri Színpad

Posztsorozattal emlékezik a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok

Ünnepi évadra készülődik a Szegedi Szabadtéri Játékok. Fennállásának 95 éve előtt tisztelegve múltidéző posztsorozat és változatos kísérőprogramok is kapcsolódnak majd a Fesztivál születésnapjához.

1931. június 13-án tartották meg az első szabadtéri színházi előadást a szegedi Fogadalmi templom előtt. Az első bemutatót megelőző években a szegedi értelmiség jeles vezéralakjai: Juhász Gyula és a fiatal, helyi művészek, Hont Ferenc színidirektor, színházi reformer kezdeményezték a salzburgi és bayreuth-i fesztiválokhoz hasonló ünnepi játékok megrendezését, és gondos előkészületeket követően felvetésüket a városvezetés, sőt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is felkarolta. Voinovich Géza Magyar Passiójának Hevesi Sándor-rendezte előadásával vált valósággá a gondolat, amelynek eredményeképpen immár csaknem száz éve harsan fel a fanfár nyaranta Szeged szívében, és változik az ország legnagyobb színházává az egyetemi fakultások övezte tér.

A jeles évforduló alkalmából a Fesztivál számos meglepetést tartogat idei nézőinek és mindazoknak, akik érdeklődéssel figyelik a Szabadtéri Játékokat évről évre, és szívükön viselik a hagyományokat őrző, mégis egyre megújuló előadás- és koncertsorozat sorsát, legújabb fejleményeit. Az évadot kísérő kiegészítőrendezvények és kezdeményezések alkalmával a látogatóknak is lehetősége nyílik majd a nosztalgiázásra, személyes élményeik felidézésére is.

A közvetlen találkozást biztosító programokat megelőzően az online térben veszi kezdetét az ünneplés. 95 nappal a Fesztivál 95. születésnapja, június 13. előtt múltidéző posztsorozat indul a Szabadtéri közösségimédia-felületein. 95 posztban életre kel a Játékok története, jelentőségteljes mérföldkövek és színes információmorzsák egyaránt helyet kapnak majd a több mint három havi felsorolásban. A cél nem az elmúlt csaknem teljes évszázad eseményeinek időrendi számbavétele; sokkal inkább olyan érdekességek csokorba gyűjtése, amelyeken keresztül, kulisszatitkok, anekdoták, meglepő adatok és emberi történetek segítségével feltárul, honnan indult és mit is jelent ez a máig egyedülálló színházi fesztivál, a város életének egyik meghatározó kulturális bástyája, a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Aki nem szeretne lemaradni a múlt izgalmas töredékeiről, emberközpontú Szabadtéri-sztorikról, amelyek sorozatát az elmúlt 95 évet összefoglaló dokumentumfilm zárja majd, március 11-től 95 napon át követheti a posztsorozatot, minden délelőtt a Szabadtéri Játékok Facebook- és Instagram-oldalán.

Szegedi Szabadtéri
Fotó: Szegedi Szabadtéri 

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
