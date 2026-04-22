Új meseopera az Eiffelben: Tóth Péter Szépsége 70 gyerekkel kel életre!

A Szépség és a Szörnyeteg című egyfelvonásos gyermekopera ősbemutatójának ad otthont május 9-én az Eiffel Műhelyház.

A meseopera zeneszerzője Tóth Péter, a szövegkönyv Mechler Anna munkája. A keleties hangulatú, népmesei motívumokat is hordozó, főként kisiskolásoknak szánt produkció Toronykőy Attila rendezésében, Hajzer Nikolett vezényletével látható a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának közreműködésével - közölte a dalszínház szerdán az MTI-vel.

Tóth Péter és Mechler Anna több közös kórusmű (Álomképek, Karácsonyi kantáta, Liber transitus) után, a koronavírus-járvány idején írta meg eredetileg vegyeskarra alig egyórás operáját, amelyet aztán az Opera felkérése nyomán dolgoztak át a gyermekkar igényei szerint.

Toronykőy Attila az Eiffel Műhelyház Bánffy-termének technikai adottságaira is nagyban építő, mozgalmas produkciót állít színpadra, amelyben a több mint 70 gyermekkari tag nemcsak szereplőként, hanem a színpadi történések alakítójaként is tevékenyen részt vesz.

A keleties látványvilághoz Fügedi Balázs díszletei, Juhász Katalin jelmezei és Czeglédi Zsombor vetítései is hozzájárulnak.

A produkció zenei megvalósítását Hajzer Nikolett irányítja, aki a gyermekkar vezetőjeként a betanításért, karmesterként pedig a Magyar Állami Operaház Zenekarának megszólaltatásáért is felel.

A női címszerepet, Violát kettős szereposztásban Gábor Luca és Turi Brigitta alakítja, nővéreit Melkovics Loretta és Bede Lina Zsófia (Magda), valamint Csányi Panna és Turi Johanna (Léna) formálják meg.

A két felnőtt szerepben is fiatal énekesek lépnek színpadra: a Szörnyeteget Papp Balázs, Merkantilt, a lányok édesapját Fülep Máté alakítja.

Tóth Péter gyermekoperája május 9-én és 10-én két-két alkalommal, valamint május 17-én este látható az évadban a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában.

[2026.04.22.]