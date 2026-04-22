Új meseopera az Eiffelben: Tóth Péter Szépsége 70 gyerekkel kel életre!

A Szépség és a Szörnyeteg című egyfelvonásos gyermekopera ősbemutatójának ad otthont május 9-én az Eiffel Műhelyház.

A meseopera zeneszerzője Tóth Péter, a szövegkönyv Mechler Anna munkája. A keleties hangulatú, népmesei motívumokat is hordozó, főként kisiskolásoknak szánt produkció Toronykőy Attila rendezésében, Hajzer Nikolett vezényletével látható a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának közreműködésével - közölte a dalszínház szerdán az MTI-vel.

Tóth Péter és Mechler Anna több közös kórusmű (Álomképek, Karácsonyi kantáta, Liber transitus) után, a koronavírus-járvány idején írta meg eredetileg vegyeskarra alig egyórás operáját, amelyet aztán az Opera felkérése nyomán dolgoztak át a gyermekkar igényei szerint.

Toronykőy Attila az Eiffel Műhelyház Bánffy-termének technikai adottságaira is nagyban építő, mozgalmas produkciót állít színpadra, amelyben a több mint 70 gyermekkari tag nemcsak szereplőként, hanem a színpadi történések alakítójaként is tevékenyen részt vesz.

A keleties látványvilághoz Fügedi Balázs díszletei, Juhász Katalin jelmezei és Czeglédi Zsombor vetítései is hozzájárulnak.

A produkció zenei megvalósítását Hajzer Nikolett irányítja, aki a gyermekkar vezetőjeként a betanításért, karmesterként pedig a Magyar Állami Operaház Zenekarának megszólaltatásáért is felel.

A női címszerepet, Violát kettős szereposztásban Gábor Luca és Turi Brigitta alakítja, nővéreit Melkovics Loretta és Bede Lina Zsófia (Magda), valamint Csányi Panna és Turi Johanna (Léna) formálják meg.

A két felnőtt szerepben is fiatal énekesek lépnek színpadra: a Szörnyeteget Papp Balázs, Merkantilt, a lányok édesapját Fülep Máté alakítja.

Tóth Péter gyermekoperája május 9-én és 10-én két-két alkalommal, valamint május 17-én este látható az évadban a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában.

[2026.04.22.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
