Világsztárok is fellépnek a megújult Budapest Parkban

Idén is számos világsztár, mások mellett Moby, A Perfect Circle, a Sex Pistols, valamint a hazai élvonal, például az Irie Maffia, a Carson Coma, az Ivan & The Parazol és Majka ad koncertet a csütörtökön nyíló Budapest Parkban, ahol a számos újdonság között a ParkLab zenei projekt is szerepel.

 

"Tizennégy éve dolgozunk azon, hogy minél nagyobb tömegeknek mutassuk meg a felszabadultságérzést, hogy milyen együtt örülni, amely most kiterjedt az egész országra. Ezt megpróbáljuk jelképezni azzal is, hogy idén először kitűztük a Parkban a külföldi fellépők, összesen kilenc ország nemzeti zászlaját, emellett a magyar, az uniós zászlót, valamint a Pride szivárványos zászlaját is" - mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója a szerdai sajtótájékoztatón.

A szórakozóhely idén a Sziget fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen.

A Park idei, tizenötödik szezonjának újdonságai között Pálffy András beszámolt arról, hogy beindítják a ParkLab-ot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi egyfajta programcsomagba.

A ParkLab keretében a Balaton-felvidéken, Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási programrészben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei színtér szereplőinek bevonásával - sorolta Pálffy András.

Szintén a ParkLab projekt eleme, hogy a nyár közepétől megújul a Budapest Park két éve működő online rádiója, a Park FM, amellyel egy új zenei díjat alapítanak. Pálffy András az MTI-nek elmondta: amennyiben erre lehetőség lesz, a Park FM-mel rádiós frekvenciára is pályázni kívánnak.

Rimóczi Imre, a Budapest Park üzemeltetési és művészeti vezetője arról beszélt, hogy idén a nagytánctéren ipari robotkarok jelennek meg, amelyek egy autógyárból érkeztek, és az esti koncertek után táncolni fognak. Megújultak a fények is a nagytánctér felett, miközben a Park több pontja, köztük a Retro kert és a Domb is új világítást kapott.

"A fejlesztések részeként a keverőállás középről oldalra került, hogy a tánctéren minél több pontról legyen közvetlen rálátás a színpadra. A körpult új helyet kap, tetején egy terasszal"

- tette hozzá.

Továbbra is fókuszban van a biztonságos szórakozás ügye: a speciálisan működő csapat, a Vibe Team, amelyhez a látogatók bármilyen kérdéssel vagy problémával fordulhatnak, idén már fix, könnyen megtalálható ponton is jelen lesz.

Emellett edukációs tartalmakkal is készülnek, amelyek a fiatal koncertezőket és szüleiket segítik a tudatos és biztonságos bulizásban. A hazajutást egy saját fejlesztésű, élő adatokkal dolgozó applikáció támogatja.

A Park programja csütörtökön az Irie Maffia koncertjével indul. A nyitóhétvégén pénteken a Vad Fruttik, szombaton pedig a Mirror Glimpse, azaz Krúbi és Beato duója játszik.

 

Az idei külföldi sztárfellépők között találhatjuk mások mellett Rita Orát, az Empire of the Sunt, a Rise Against-et, Sean Pault, a Meute-ét, Rilés-t, a Sex Pistolsot Frank Carterrel kiegészülve, Parov Stelart, Mobyt, a Papa Roach-ot, Marilyn Mansont, Jason Derulót, LP-t, Zazt, Charlie Puth-ot, az Of Monsters And Ment, az Idlest, Mac De Marcót és A Perfect Circle-t.

"Moby a múlt hétvégén dupla Coachella-fellépésén debütált big band show-jával, ezt hozza el a Parkba is. Zaz harmadik itteni koncertjét adja, a Sex Pistols feat. Frank Carter a punk 50. születésnapját ünneplő turné részeként érkezik. Története során először lép fel Magyarországon A Perfect Circle, Marilyn Manson pedig kilenc év után ad koncertet Magyarországon"

- sorolta Biczó Andrea sajtókapcsolatokért felelős munkatárs.

Az idei hazai fellépőkről szólva Tűzkő Lili marketing vezető kiemelte, hogy jubilál a 10 éves Platon Karataev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csaknekedkislány, két koncertet is ad a Bagossy Brothers Company, Hobo a Mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csík Zenekar, Szabó Balázs Bandája, Besh o droM és Carson Coma is.

A sajtótájékoztatón MC Columbo az Irie Maffiából elmondta, hogy 15 éve ők adták a legelső koncertet a Parkban; Csepregi Éva a Neoton Família új felállásáról számolt be, Beton.Hofi és Fullajtár Andrea pedig Katona József Színházzal együttműködésben készülő, immár negyedik Csinibaba Táncdalfesztiválról beszélt, amelynek címe: a Rendszerváltás évei.

"Mindig izgulok, amikor a megszokottól eltérő számokat kell előadnom, de a végére minden kitisztul"

- fogalmazott Beton.Hofi.

Fullajtár Andrea arról beszélt, hogy május 28-án a nyolcvanas-kilencvenes évek nagy slágerei lesznek hallhatók, köztük a KFT, az LGT, a Bonanza Banzai, a Neoton Família dalai.

A július 16-án első önálló parkos koncertjét adó Mehringer Marci azt emelte ki, hogy a mostani változások után a Parkban még egyszer ki tudják adni magukból az elmúlt években felgyülemlett feszültséget, aztán ezzel többet nem kell foglalkozniuk, "csak simán zenészek és művészek lehetünk".

Szűcs Krisztián az öt év után (augusztus 8-án) újra színpadra lépő Heaven Street Sevenről beszélt, amelynek történetét frissen megjelent könyvében (Utazás a kegyetlenbe) is elmeséli.

Mint az eseményen elhangzott, a Budapest Parknak idén kiemelt partnere a 10 millió Fa, Magyarország legnagyobb civil faültető közössége:

az együttműködésben indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjanak a környezettudatos gondolkodásba.

[2026.04.22.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
