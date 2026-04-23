Csányi Sándor, Palya Bea, Momentán impro: udvari színházi őrület!

Kiemelt szerepet kap a színház a 35. Művészetek Völgyében, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján számos színházi, bábszínházi vagy filmes program várja az érdeklődőket nyáron.

A Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös programjaként Göttinger Pál Anyós nyelv című darabjának ősbemutatója a taliándörögdi Színház Színpadon lesz.

Az olasz Factory Compagnia Transadriatica az idő múlásáról mesél Paloma című darabjában, Márfi Márk három anyátlan férfit állít színpadra a Tovább díszletei között, valamint Durica Katarina Mennyit adtál érte? című regényének színpadi adaptációját is láthatják a nézők.

Az ötven ember befogadására alkalmas Színház Színpad Templomba a Független Színművészek Társulata a 3 és fél nővér, a Helytelenek Társulat A kopasz énekesnő, a Panker Produkcó a Jó embert keresünk című darabokkal érkezik, és itt lesz hallható a Vox Ignis Kamarakórus műsora is. A Delta Produkció a Dumaszínházzal közösen a Gyalulj Gyulával című előadást állítja színpadra itt, de Klitsie Szabad Boglárka, Légrádi Gergely, valamint Kisfaludy Zsófia és Hűvösvölgyi Ildikó is ezen helyszínen lép fel.

Kapolcson a MűvészVölgy Kúria emeletén Virág Marcell Leon To Shine Again című díjnyertes rövidfilmjét, valamint Földes László Hobo életrajzi filmjét, az Úton lenni boldogságot vetítik.

A Pajta Mozgó programkínálatában a Kedvenc mesém! sorozatban az Egyszülős Központ olyan mesélőket hívott meg mint Oláh Heléna, Grecsó Krisztián, Geszti Péter, Beck Zaza, Ferenczi György vagy épp Bornai Tibor.

Itt láthatóak a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Művészbüfé programjai is, ahol művészek, színészek és intézményvezetők járják körül a színházi világ és a közélet aktuális témáit, valamint a Gólem Színház is idehozza Borgula András Katonadolog című önálló estjét. Durica Katarina a híres tájfutó, Monspart Sarolta életét is a látogatók elé tárja Péterfy Bori szereplésével.

A főváros II. kerülete is számos színházi előadást hoz Kapolcsra, a Jurányi a Budapesti Színészképző vizsgaelőadásaival, a Dante több produkcióval, míg Földes Eszter a Láthatatlan játék című darabbal érkezik, de A Kilépő címmel improvizációs színház is beköltözik a Margit-negyed nyári lakhelyére.

A Momentán udvarban a látogatók olyan nevekkel találkozhatnak, mint Csányi Sándor, Schoblocher Barbara vagy épp Palya Bea. A legkisebbeknek a Mókuskert Udvar pagonya is tartogat bábos mesefoglalkozásokat.

Vigántpetend legnagyobb színpadán, a Cirque du Tókertben olyan előadások lesznek, mint a FrenÁk Társulat Fragmentok című szólóestje, a Duda Éva Társulat Summer Breeze egyvelege, a Magyar Állami Operaház produkciója, Gaetano Donizetti A csengő című műve, valamint a Same by Ylzé, amely a cirkuszművészet és a kortárs tánc határán mozog.

Az érdeklődők itt napközben láthatnak bábszínházi produkciókat a PuppArt és a Kámfor Bábszínház jóvoltából, bohóc műsort vagy épp interaktív előadást a Nemzeti Táncszínház és a Pataky Klári Társulat tolmácsolásában.

A 35. Művészetek Völgyét idén július 24. és augusztus 2. között rendezik meg Veszprém vármegyében, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden.

[2026.04.23.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
