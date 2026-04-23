Csányi Sándor, Palya Bea, Momentán impro: udvari színházi őrület!

Kiemelt szerepet kap a színház a 35. Művészetek Völgyében, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján számos színházi, bábszínházi vagy filmes program várja az érdeklődőket nyáron.

A Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös programjaként Göttinger Pál Anyós nyelv című darabjának ősbemutatója a taliándörögdi Színház Színpadon lesz.

Az olasz Factory Compagnia Transadriatica az idő múlásáról mesél Paloma című darabjában, Márfi Márk három anyátlan férfit állít színpadra a Tovább díszletei között, valamint Durica Katarina Mennyit adtál érte? című regényének színpadi adaptációját is láthatják a nézők.

Az ötven ember befogadására alkalmas Színház Színpad Templomba a Független Színművészek Társulata a 3 és fél nővér, a Helytelenek Társulat A kopasz énekesnő, a Panker Produkcó a Jó embert keresünk című darabokkal érkezik, és itt lesz hallható a Vox Ignis Kamarakórus műsora is. A Delta Produkció a Dumaszínházzal közösen a Gyalulj Gyulával című előadást állítja színpadra itt, de Klitsie Szabad Boglárka, Légrádi Gergely, valamint Kisfaludy Zsófia és Hűvösvölgyi Ildikó is ezen helyszínen lép fel.

Kapolcson a MűvészVölgy Kúria emeletén Virág Marcell Leon To Shine Again című díjnyertes rövidfilmjét, valamint Földes László Hobo életrajzi filmjét, az Úton lenni boldogságot vetítik.

A Pajta Mozgó programkínálatában a Kedvenc mesém! sorozatban az Egyszülős Központ olyan mesélőket hívott meg mint Oláh Heléna, Grecsó Krisztián, Geszti Péter, Beck Zaza, Ferenczi György vagy épp Bornai Tibor.

Itt láthatóak a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Művészbüfé programjai is, ahol művészek, színészek és intézményvezetők járják körül a színházi világ és a közélet aktuális témáit, valamint a Gólem Színház is idehozza Borgula András Katonadolog című önálló estjét. Durica Katarina a híres tájfutó, Monspart Sarolta életét is a látogatók elé tárja Péterfy Bori szereplésével.

A főváros II. kerülete is számos színházi előadást hoz Kapolcsra, a Jurányi a Budapesti Színészképző vizsgaelőadásaival, a Dante több produkcióval, míg Földes Eszter a Láthatatlan játék című darabbal érkezik, de A Kilépő címmel improvizációs színház is beköltözik a Margit-negyed nyári lakhelyére.

A Momentán udvarban a látogatók olyan nevekkel találkozhatnak, mint Csányi Sándor, Schoblocher Barbara vagy épp Palya Bea. A legkisebbeknek a Mókuskert Udvar pagonya is tartogat bábos mesefoglalkozásokat.

Vigántpetend legnagyobb színpadán, a Cirque du Tókertben olyan előadások lesznek, mint a FrenÁk Társulat Fragmentok című szólóestje, a Duda Éva Társulat Summer Breeze egyvelege, a Magyar Állami Operaház produkciója, Gaetano Donizetti A csengő című műve, valamint a Same by Ylzé, amely a cirkuszművészet és a kortárs tánc határán mozog.

Az érdeklődők itt napközben láthatnak bábszínházi produkciókat a PuppArt és a Kámfor Bábszínház jóvoltából, bohóc műsort vagy épp interaktív előadást a Nemzeti Táncszínház és a Pataky Klári Társulat tolmácsolásában.

A 35. Művészetek Völgyét idén július 24. és augusztus 2. között rendezik meg Veszprém vármegyében, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden.

[2026.04.23.]