Megnéztük - A Michael című zenés életrajzi film már a mozikban

2026. április 22-étől látható a magyar mozikban a Michael Jackson pályafutását és életét az 1966-os Jackson 5 kezdetektől az 1988-as Bad turnéig felölelő dráma, amely ebből kifolyólag kétrészes alkotásnak ígérkezik.

Ugyan a filmet a 1982-ben megjelent Thriller album első dala, a Wanna Be Startin’ Somethin’ nyitja, gyorsan a kezdetekhez ugrik vissza, méghozzá a Jackson család nappalijába, ahol megalakult a Jackson 5 együttes. Nyomon követhetjük, hogyan került Michael a banda élére, miként fedezte fel őket a Motown kiadó, illetve mekkora sikereket arattak olyan slágereiknek köszönhetően, mint az ABC, az I’ll Be There, a Never Can Say Goodbye, az Enjoy Yourself, a Blame It On The Boogie és a Who’s Loving You.

1979-ben látott napvilágot Michael 5. stúdióalbuma, egyben áttörést hozó lemeze, az Off The Wall. Ezen a ponton már nem a gyermek Jackson-t alakító Juliano Krue Valdi tűnik fel, hanem Jaafar Jackson látható, aki nem más, mint Michael egyik bátyjának, Jermaine Jackson-nak a fia (akit a hazai közönség leginkább a When The Rain Begins To Fall című slágernek köszönhetően ismer, amelyet több mint 4 évtizede játszanak a rádiók, valamint Whitney Houston-nal több duettje is megjelent, ahogyan a 2022-ben bemutatott, itthon I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története néven futó filmből is kiderült). Ebből az érából csak a korong legnagyobb sikere, a Don't Stop 'Til You Get Enough, továbbá a Workin’ Day And Night csendül fel a 127 perces alkotásban, amelynek érdemes megnézni a feliratos változatát is, hiszen Jaafar beszédhangja kísértetiesen hasonlít Michael-ére, ugyanakkor a külső hasonlóság vitatható.

A film legizgalmasabb, legmélyebb és leginkább részletorientált része a Thriller nagylemez korszakát idézi fel az 1981-es előkészületektől egészen 1984-ig. Rengeteg érdekességet tudhatunk meg minden idők legkelendőbb zenei albumáról és annak 9 daláról (kiemelten: Billie Jean, Beat It, Thriller és Human Nature), amely több mint 70 millió példányban kelt el világszerte. Például az is kiderül, hogyan lett 1983-ban a Billie Jean az első fekete előadóról készült videoklip, amelyet kiemelten sugárzott az MTV, utat törve az évtized olyan legendás előadóinak zenés kisfilmjei előtt, mint Prince, Whitney Houston, Bobby Brown, Jody Watley, vagy éppen a Pop Királyának is nevezett énekes húga, Janet Jackson, aki legnagyobb meglepetésemre sem említésre, sem megjelenítésre nem került a bő két óra során (igaz, az énekesnő csak 1986-ban futott be, amikor a harmadik, Control című lemeze a boltok polcaira került).

Az alkotás végén az 1984-es Victory Tour kulisszái mögé is beleshetünk, amely akár Thriller turné néven is futhatott volna, hiszen zömében az Off The Wall és a Thriller dalai alkották a setlist javát, hiába lépett fel Michael a testvéreivel az édesapja akarata ellenére csak az Egyesült Államokat érintő koncertkörúton, amelynek az utolsó, Los Angeles-i állomásának bemutatását követően egy gyors, 3 és fél éves ugrással a londoni Wembley Arénában ér véget a film, ahogyan az 1987-es Bad album címadó, listavezető slágere hangzik el 1988 nyarán.

Nagy kérdés, hogy a folytatás vajon honnan indul majd. A 1985-ös We Are The World hatalmas sikerétől? A Bad lemez előkészületeitől és megjelenésétől? Esetleg a ’88-as, Wembley-s koncertrészlet rövidebb-hosszabb változatával vagy az 1991-ben megjelent Dangerous album kapcsán mondjuk a Black Or White videoklipjével kezdődik el? Egy biztos: a jövőben feketén-fehéren fény derül mindenre.



Kürti Krisztián

[2026.04.23.]