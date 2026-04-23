Morrissey harmadszor ad koncertet Budapesten

Harmadszor ad koncertet Budapesten Morrissey. Az alternatív rockzene történetének kiemelkedő előadója, a Smiths egykori énekese tizenegy év után tér vissza Magyarországra, és július 12-én a Barba Negrában lép fel.

 

A brit könnyűzene egyik legbefolyásosabb alakjaként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként számon tartott Morrissey eddig 25 albummal (15 szólólemezzel és tíz Smiths-anyaggal) került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első tíz helyezettje közé - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A 66 éves Steven Patrick Morrissey (beceneve: Moz) szólópályafutása csaknem négy évtizede tart, ezalatt számos sikert ért el, ám ma is előszeretettel emlegetik a legendás Smiths egykori frontembereként.

Az ő szövegei mellett Johnny Marr gitáros zenéire épülő, és 1983-tól 1987-ig működött Smiths (a másik két tag Andy Rourke basszusgitáros és Mike Joyce dobos volt) óriási hatással volt a világ rockzenéjére. Morrissey azóta tizennégy szólóalbumot készített, és közülük három (Viva Hate - 1988, Vauxhall and I - 1994, Ringleader of the Tormentors - 2006) vezette a brit albumlistát. Legismertebb szólódalai közé tartozik a Suedehead; az Everyday Is Like Sunday; az Irish Blood, English Heart; vagy a First of the Gang to Die.

Legújabb stúdiólemeze, a Make-up is a Lie a múlt hónapban jelent meg a Sire/Warner kiadásában, és a brit lista harmadik helyéig kúszott fel. Ez az ötödik olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban rögzített. A Make-up is a Lie producere Joe Chiccarelli (White Stripes, Weezer), az anyagon közreműködött Jesse Tobias (gitár), Camila Grey (ének, billentyűs hangszerek), Carmen Vandenberg (gitár), Juan Galeano (basszusgitár), Alain Whyte (gitár), Gustavo Manzur (billentyűs hangszerek, vokál), valamint Brendan Buckley (dob).

Az album címadó dala, a trip-hopos, dream-popos Make-up is a Lie-ban Morrissey bizarr történetet mesél el egy nőről, aki halála után is próbál üzenni. A korongon helyet kapott a Roxy Music 1973-as Amazona című dalának feldolgozása is.

Morrissey 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles addigi rekordját, a valaha volt leggyorsabban teltházas koncertként. Kapott Ivor Novello-díjat a brit zene sikeréhez történt kimagasló hozzájárulásáért, nemrég Social Vanguard-díjban részesült az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért és elkötelezettségéért.

2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, hat hétig vezette az angol eladási listát. Szólódalait többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a Killers, Thema Houston, Chrissie Hynde, a Pretenders, a My Chemical Romance és Christy Moore dolgozta fel. 2004-ben a BBC nézői Morrissey-t választották a második legnagyobb élő angolnak, David Attenborough-t az első, Paul McCartney-t pedig a harmadik helyre szavazva.

Morrissey eddig két koncertet adott Magyarországon: 2006-ban a Petőfi Csarnokban, 2015-ben a Millenáris Teátrumban lépett fel. Egykori zenész- és szerzőtársa a Smiths-ben, Johnny Marr kétszer járt a Sziget fesztiválon: 2010-ben a Cribs zenekarral, 2019-ben pedig szólóban.

Az énekes mostani turnéjának dallistáit tanulmányozva július 12-én a Barba Negrában öt Smiths-dalt (A Rush and a Push and the Land Is Ours, How Soon Is Now?, Half a Person, I Know It's Over, There Is a Light That Never Goes Out) is elénekelhet.

[2026.04.23.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!
Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!
Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben
America's Got Talent élőben a tengeren: bűvészek, akrobaták a Legend hajón!
Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show
Szűcs Krisztián könyve a dalok sötét oldaláról - Park-koncert előtt!
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt
Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
Operaáriák mellett magyar dalokat is énekel önálló estjén Kálmándy Mihály
Vastag Csaba köszönetet mondott: "Hát ez a hét is eljött… "
A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Takáts Tamás: miért nem lett belőlem világsztár?
Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?
A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban
A Magyarország, szeretlek! kulisszatitkairól mesélt a két énekes
Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!

Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
A Szegedi Szabadtéri Játékok mindig...

Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
2026.02.16-án visszatért...
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Ismét nálunk járt a TRENDZ
Andy és bandája amerikája - Andy Timmons koncerten jártunk
Fesztiválhangulattal indult a koncertszezon. Road, Lord és Phoenix RT a Barba Negrában
Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
beszámolók még