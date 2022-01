"2016-tól újra átálltam a bakelitkiadásra" - Idén harmincéves a Trottel Records Idén lesz harminc éve, hogy megalakult a Trottel Records. Az egyik legfontosabb magyarországi független lemezkiadó 1992 májusában indult a Trottel Distribution kalózkazetta-kiadóból kinőve. A stílushatárok nélkül működő, a nem mainstream zene teljes spektrumát a undergroundtól a kísérleti kortárs zenéken át az autentikus népzenéig felölelő Trottel Records eddig mintegy kétszáz kiadványt jelentetett meg. "2016-tól újra átálltam a bakelitkiadásra, ennek nagyon fontos része lett a Pajtás daloljunk! archív punkválogatás-sorozat, amely az évtizedekkel korábban kazettán kiadott anyagok újraélesztése. A nyolcvanas évek óta dokumentálom a hazai undergroundot, ami alatt minden olyan zenét értek, ami nem jut el a nagyközönséghez" - mondta Rupaszov Tamás, a kiadó alapítója, vezetője, a Trottel együttes basszusgitárosa az MTI-nek.



Mint kifejtette, a 30 éves jubileumot a Trottel Records ars poeticájához méltó módon ("Érdekes zenék kíváncsi embereknek") az eklektika jegyében ünnepli. Új népzenei kiadványuk az 1998-ban kazettán megkezdett szibériai sorozat újragondolása lemezen. Az Antropológia terepszalagok II. Észak-Turkesztán epikus hangképe (baskírok, karakalpakok, özbekek, kazakok, kirgizek és óhitű oroszok) című LP Sántha István és Somfai Kara Dávid gyűjtése. A lemezsorozat első darabja, a Szibériai Sámán Hangképek 2020-ban jelent meg.



Rupaszov Tamás elmondta, hogy tavasszal folytatódik a Trottel zenekar életművének újrakiadása. A The Final Salute in the Name of Human Misery (Végső díszsortűz az emberi nyomorúság nevében) című dupla bakelit eredetileg 1991-ben Németországban, az X-Mist Records gondozásában jelent meg, most először kerül forgalomba Magyarországon vinylen.



Folytatódik az AMD, a legendás budapesti hardcore zenekar korai anyagainak megjelentetése: 1990-es Nyugat-európai turnéjuk koncertfelvétele Sucking Stalin Tour címmel jelenik meg vinylen. Új előadó a Trottel Records katalógusában a francia Kaophonic Tribu, amely a pszichedelikus irányvonalat követi; most készülő sorlemezük LP/CD formátumban jön ki.



Az új kiadványok mellett koncertsorozattal is jubilál a Trottel Records. A tavasz folyamán Magyarországon és a kelet-európai régióban koncertezik a Trottel, néhány alkalommal együtt lép fel a Korai Electric-kel és a Talayapával, az AMD-lemez bemutatója pedig a Dürerben lesz. [2022.01.06.]