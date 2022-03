Április 9-én jön a Neked énekelek 2022 - infok itt! Sztárfellépők a Neked énekelek április 9-i adásában Április 9-én ismét jelentkezik a TV2-n a CSR Hungary-díjas Neked énekelek. A jótékonysági műsor harmadik alkalommal kerül képernyőre és idén az Ukrajnából menekülőknek gyűjt pénzadományokat.



A gálaműsor adásideje alatt a 1357-es Nemzeti adományvonal hívásával a nézők is támogatják – hívásonként és SMS-enként 500 forinttal – a Híd Kárpátaljáért programot, az egyéni felajánlásokat pedig a Nemzeti Összefogás 11711711-22222222 bankszámlaszámára várják. A közlemény rovatba kérjük írják bele: TV2.



A többórás zenés műsor valamennyi előadója díjazás nélkül vállalta, hogy fellépésével támogatja a kezdeményezést. Az est folyamán olyan népszerű művészek adják majd elő dalaikat, mint Bereczki Zoltán, Charlie, Dallos Bogi, Keresztes Ildikó, Majka és Curtis, Oláh Ibolya, Pápai Joci, Tóth Gabi, Szikora Róbert és Wolf Kati.



Két testvérpár is fellép majd, Király Linda és Király Viktor, valamint a Vastag fivérek, Csaba és Tamás. Kökény Attilát Rakonczai Viktor kíséri majd, Törőcsik Franciska pedig Ember Márkkal duettezik.



Az este folyamán két együttes is színpadra lép, az Ismerős arcok, valamint a Kowalsky meg a vega. Végül egy megható közös produkcióval készül Az ének iskolájából megismert, mára fiatal felnőtté cseperedett ungvári énekesnő, Sztojka Vanessza, akit kárpátaljai gyerekkórus kísér majd.



A gálaest műsorvezetői idén is Várkonyi Andrea és Stohl András lesznek, az Adományközpontból pedig Ördög Nóra és Till Attila jelentkezik, náluk lehet licitálni a Kovács Ákos által felajánlott gitárra is. Neked énekelek április 9-én este, élőben a TV2 műsorán. [2022.03.26.]