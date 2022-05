Keresztény könnyűzenei fesztivál lesz Szigetmonostoron Keresztény könnyűzenei fesztivált tartanak Dicsőítő Sziget címmel június 19-én Szigetmonostoron. A fellépők között lesz Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a Kaláka Együttes, és Szalóki Ági is. Az esemény kiemelt célja, hogy közösségbe hívja azokat, akik szeretik az igényes zenét, fontosak számukra az alapvető emberi értékek, és keresik, vagy akár már meg is találták a kapcsolatot istennel - közölték a szervezők az MTI-vel. Az egésznapos szabadtéri fesztivál zenei programjában ott lesz a Kaláka Együttes, amely Pál apostol leveleit bemutató műsorával készül, Szalóki Ági, aki gyerekműsort ad elő, koncertet ad továbbá Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, az Eucharist együttes Mező Misivel, Heinczinger Mika, Bolyki Balázs és a B4, Szabó Balázs, Csiszér László, Prazsák László, Fóris Rita, Andelic Jonathan Jota, Bari Laci, a Sign, a Szigeti Veszedelem. Csókay András idegsebész előadásában a józan ésszel is felfedezhető istenhitről osztja meg gondolatait a jelenlévőkkel, műsort ad Zámbori Soma színművész és a Dramatizált Biblia társulata.



A június 19-i rendezvényen Apák napja és Úrnapját s megünneplik. A délelőtti szentmisét a hagyományos úrnapi körmenet követi, ahol Sillye Jenő, a hazai keresztény könnyűzene veterán előadója és barátai teljesítenek zenei szolgálatot. Ugyanebben az időben református istentisztelet lesz Balog Zoltán református püspök vezetésével, Prazsák László zenei szolgálatával.



A rendezvény fővédnöke Palánki Ferenc püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke, valamint Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke. A helyszínen a résztvevők önkéntes anyagi hozzájárulásukkal támogathatják az alapítvány tevékenységét a koronavírus-járvány következtében árván maradt gyermekek felkarolásában.



A fesztiválon a részvétel ingyenes. MTI [2022.05.16.]