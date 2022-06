Megkezdődött Budapesten a ginfesztivál Olaszország ihlette ginnel debütál Kocsis Paulina. Ünnepeld Te is a borókás ital világnapját Budapest legnagyobb ginfesztiválján! A Gin Market Budapesten indítja útjára saját fűszerezéssel készített ginjét az X-Faktor népszerű énekese, Kocsis Paulina. Az olasz kultúra és gasztronómia ihlette Paulina gin mellett a legkiválóbb gin- és tonikkülönlegességeket ízlelhetik meg a borókás ital rajongói a Bálnában június 10-12. között, valamint bemutatkozik a Gin Market Budapest hivatalos koktélja, a Jiggle Jiggle is. Kocsis Paulinát is elérte az egész világot meghódító ginőrület, az X-Faktor tavalyi legjobb énekesnője ugyanis az EGYSZER VOLT produkcióval karöltve saját tervezésű gint készített. A produkció legfontosabb üzenete a magyar zenekarok támogatása, és a fiatalok megszólítása, a korábbi sorozatból már jól ismerhetjük a Margaret Island, a Honeybeast, Jónás Vera, a Random Trip vagy a Hősök zenekar pálinkáit. A sorozat legújabb tagja Paulina, aki az EGYSZER VOLT gin sorozatába került, az énekesnő igazi olasz ízvilágú ginkülönlegessége pedig a Gin Market Budapesten debütál. „Szerettem volna egy olyan italt, ami a zenémhez is passzol, kicsit elegánsabb, koktélozós estés érzetet kelt az emberekben. Hosszú kísérletezés után elkészült a déli gyümölcsökkel és zöldfűszerekkel ízesített ginem, mivel nekem nagy szerelmem Olaszország, a kultúra, a nyelv, az ízek, az emberek, imádok mindent, ami olasz. Épp ezért került a ginbe rozmaring, boróka, lime, koriander, Angelika gyökér, bors, menta, kardamom, narancs és citromhéj, mandula és narancsvirág. A gin üvegének aljára pedig felkerült a „Minden egyes szavad belém issza magát, tőled énekli az ember így a dalát” sorok, ami így most új értelmet nyert a Paulina ginnel.” – mesélte büszkén a Paulina gin történetét a népszerű énekesnő. A fesztivál és a Magyar Bartender Szövetség közös versenyében megszületett a Gin Market Budapest hivatalos koktélja is, a Jiggle Jiggle. „Két dolog ihletett meg a koktél elkészítésében, egyrészt, hogy a gin érában születtem, a másik pedig a TikTok népszerű jiggle jiggle trendje. Szerettem volna egy olyan koktélt alkotni, amely nemcsak a féktelen italozásról szól, így a The Botanist fűszeres ginjét tökéletesen ellensúlyozza a rozmaringos kamillaszirup, valamint a citrusok.” – osztotta meg az aranyérmes receptet Horváth Jonatán bartender. A Gin Market Budapesten többek között a Paulina gint és a Jiggle Jiggle koktélt is megkóstolhatják a látogatók. A közel 30 kiállító standjánál felfedezhetik a hazai és külföldi márkák legkiválóbb ginjeit a megfelelő tonikpárosítással vagy akár koktél formájában, az igazi rajongók pedig masterclassokon merülhetnek mélyebbre a ginek világában. További információk és jegyek: www.ginmarket.hu [2022.06.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Show zenekar énekesnőt keres! zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2022.06.01.]

