Laár András önéletrajzi könyvet írt Zenéről, humorról, filozófiáról, vallásról és sok minden másról mesél Laár András most megjelent önéletrajzi könyvében, a Laáramlásban. A KFT zenésze, a L'art pour l'art Társulat volt tagja, a Buddhista Főiskola egykori tanítója a 2000-es évek óta jelentet meg könyveket, eddigi kötetei elsősorban az abszurd humor körül forogtak. "Kati - aki már tizenkét éve a feleségem - ösztökélt arra, hogy írjam meg a szakmai önéletrajzomat. Leültetett a fotelbe, és riporteri módon kérdezgetve el is mondatta velem a hosszú történeteket a gyerekkori hegedűtanulástól egészen mostanáig" - olvasható a könyv utószavában.



Laár András nem először készít egyfajta összegzést eddigi pályájáról, hiszen hét évvel ezelőtt, 60 évesen a Budapest Sportcsarnokban egy életműshow keretében kapcsolta össze a humort, a rockzenét és a spiritualitást. Akkor az MTI-nek így fogalmazott: "Eddig mindig magyarázkodnom kellett, hogy inkább Besenyő Pista bácsi vagyok, vagy a KFT frontembere, vagy buddhista. Most meg fogom mutatni, hogy ezek között nincs különbség".



A mostani könyv is ennek szellemében készült. Mágikus tapasztalatok, szellemi felismerések, versek, monológok, festmények között sejlik fel, milyen Laár szerint a világ. Közben olvashatjuk a KFT ismert dalszögeit, a koncerteken és a L'art pour l'art Társulat estjein előadott verseket (például olyan klasszikusokat, mint a Víziló, vagy a Forróvíz-visszatérővezeték a fűtési ellenáramú vezetékhez című). A margóra nyomott QR-kódok segítségével kisfilmes illusztrációk is kerültek a könyvbe.



A főhős elmeséli, hogy tizenhat évesen lépett be első zenekarába, játszott a Bogyóban, a Küllőrojtban, a Kamara Rock Trióban (és bár a könyvben nem említi, a Panta Rheiben is); 25 volt, amikor 1981-ben három társával (Bornai Tiborral, Márton Andrással és II. Lengyelfi Miklóssal) megalakította a ma is aktív és népszerű KFT zenekart. A 2000-es évektől a Tündértantra és a Grotex együttesben is játszik.



Humorista pályája 30 évesen indult egy Galla Miklós által megszervezett Laár pour Laár esttel, és bár idén kilépett a L'art pour l'art Társulatból, abszurd verseit és Besenyő Pista bácsi figuráját (amely festményein is felbukkan) szólóestjeibe mentette át. Ami a buddhizmust illeti, könyvében így foglalja össze, amit a legfontosabbnak gondol: "A belső út az egyetlen, amiben megtalálhatjuk saját erőink forrását, megismerhetjük tudatunkat... és ez a belső út a gyakorlás maga. Többféle módszer létezik, de mindegyiknek az alapja a légzésfigyelés".



A Laáramlás című könyv, amelyben számos érdekes és eddig nem publikált fotó is található, a Helikon Kiadó gondozásában jelent meg. MTI [2022.12.06.]

