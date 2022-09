Jótékonysági koncertet ad a Medikus Zenekar Sajátos nevelési igényű iskolások számára ad jótékonysági koncertet a Zeneakadémia nagytermében október 7-én a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara. A jegyekből befolyt összeget teljes egészében a Pető András Kar Konduktív Gyakorló Általános Iskola javára ajánlják fel - közölte az egyetem az MTI-vel. A sajátos nevelési igényű, mozgássérült gyerekeknek speciális eszközökre van szükségük ahhoz, hogy egyenlő esélyük, lehetőségük legyen a saját kreativitásukat, egyéni ötleteiket, tehetségüket felfedezni. A felajánlott összegből egy olyan komplex művészeti nevelésre berendezett terem létrehozása a cél, ahol a tehetséggondozás megfelelő felszereltséggel, tárgyi eszközökkel működhet. A megvásárolni kívánt eszközök között szerepelnek például átvilágított rajztáblák, ceruzatartók, ceruzafogók, kétkezes ollók, tükörreflexes fényképezőgépek, fotópapírok, speciális festékek és papírok, számítógépes vágóprogram és szoftver is. A zenekar a befolyt összegen kívül a főpróba után matinéelőadáson látja vendégül az intézet diákjait és a klinika krónikus betegeit, akik sem anyagi, sem életviteli szempontból nem tudnak ifjúsági koncertekre ellátogatni.



A koncert a Semmelweis Egyetem International 40 rendezvénysorozatának része, valamint a közelgő XI. Konduktív Nevelési Világkongresszus felvezető eseménye.

A zenekar előadásában Ravel Lúdanyó meséiből részleteket, Rahmanyinov 2. (c-moll) zongoraversenyét és Muszorgszkij-Ravel Egy kiállítás képei című darabjait hallhatja a közönség. A koncerten Dubóczky Gergely vezényel, zongorán közreműködik Kiss Péter.



A Medikus Zenekar az elmúlt években adott már jótékonysági koncertet a Semmelweis Egyetem I. és II. számú Gyermekgyógyászati Klinikája és a Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára is. MTI [2022.09.18.]

