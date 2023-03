Elhunyt magyar zenészekre emlékeznek május 26-án az Erkel Színházban Égiek koncertje címmel rendeznek estet május 26-án az Erkel Színházban. A műsorban azokra az előadókra emlékeznek, akik az utóbbi évtizedekben hunytak el. A koncerten dalaikkal idézik meg Balázs Fecót, Benkő Lászlót, Bokor Tibort, Cipőt, Cserháti Zsuzsát, Fekete Gyulát, Flipper Öcsit, Gallai Pétert, Jakab Györgyöt, Kékes Zoltánt, Komár Lászlót, Kóbor Jánost, Máté Pétert, Mihály Tamást, Orbán Józsefet, Som Lajost, Somló Tamást, Torontáli Istvánt, Tunyogi Pétert és Zámbó Jimmyt - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Színpadra lép Abaházi Csaba, Kalapács József, Keresztes Ildikó, Luigi, Nagy Szilárd, Ragány Misa, Sándor Évi, Takáts Tamás, Varga Miklós, Varga Viktor, Vastag Tamás, Veréb Tamás, Weisz Viktor és Zeffer András.



Az est házigazdája Várkonyi Attila (Dj Dominique), kísér a Stúdió 11 ensemble.



"Már kissrác koromban, rajongóként nagyon sokat jártam Korál koncertre. Később, kollégaként sokszor találkoztunk. Egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor együtt énekeltük el a Kossuth téren, egy nagygyűlésen, több százezer ember előtt a Reményhimnusz című dalt, az én repertoáromból" - idézte Varga Miklóst a közlemény. A programban a technika segítségével együtt énekelhet Keresztes Ildikó Balázs Fecóval, de megjelenik Gallai Péter is egy duett erejéig. Megemlékeznek azokról is, akik nem énekesként, hanem hangszeres zenészként lettek ismertek és népszerűek. MTI [2023.03.01.]

