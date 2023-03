Íme A Dal 2023 műsorvezetői Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek A Dal 2023 műsorvezetői. A páros először vezeti együtt a Duna március 11-én kezdődő élő show-ját. Fodor Imre első alkalommal vezeti majd a dalversenyt. Magyarország egyetlen dalválasztó műsorának új évadában Rókusfalvy Lili és Fodor Imre várja a nézőket szombatonként 19:35-kor. A Duna két műsorvezetője a Csináljuk a fesztivált! alatt már bebizonyította, hogy összeszokott párosként otthonosan mozognak a showműsorok világában. Az évszázad slágerének megtalálása után újabb kihívás elé néznek, és A Dal színpadán először keresik együtt a Mező Misi, Wolf Kati, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűrivel, valamint a közönséggel az év dalát. Rókusfalvy Lili idén harmadik alkalommal vezeti a show-t, míg Fodor Imre először lesz a Duna emblematikus műsorának házigazdája. Már izgatottan várják a kezdést, amely látványos produkciókat és meglepetéseket is tartogat a Petőfi-bicentenárium évében. Az alábbi videóban nemcsak A Dal 2023 új műsorvezető párosa, hanem a zsűritagok is mesélnek a műsorról és a felkészülésről.

A nézőknek különleges zenei élményben lesz része, mivel a műfaji sokszínűség mellett a daloknak fordulónként meg kell újulniuk, hiszen az elődöntőkben és a döntőben áthangszerelve hangoznak el. Míg az elődöntőben akusztikus feldolgozásban, addig a döntőben már szimfonikus változatban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében mérettetnek meg. A győztes dal előadója – „Az Év Dala 2023" cím, illetve a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023" elismerés mellett – tízmillió forintot nyer zenei produkciója fejlesztésére. A döntőbe jutott másik hét dal előadója szintén részesül zenei pályájára fordítható nyereményben. A győztesről idén is a közönség dönt. Találjuk meg együtt az ország egyik legnagyobb zenei eseményén az év dalát! Kövesd A Dal Facebook- és Instagram-oldalát, a műsor hivatalos YouTube- és TikTok-csatornáját, valamint adal.hu-t hogy ne maradj le semmiről! A Dal 2023 – március 11-től szombatonként 19:35-től a Dunán! A Dal a tiéd! [2023.03.05.]

