Mikor indul A Dal 2023? Íme a válasz! Tíz versenydallal veszi kezdetét szombaton, március 11-én este A Dal 2023, a nézők 19 óra 35 perctől láthatják az első válogatót a Dunán - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel. A szombati élő műsorban aZorka előadásában a Tavasz, tél; az Escape My Shadowstól az Emlékezni Rád; a HolyChickstől a Víz alatt levegő; Kovács Árontól a Lennél; a Mirrortól a Hív még; az OliverFromEarth előadásában az Utoljára látni nehéz; Szebényi Dánieltől a Vigasztaló; Szirtes Dávidtól Az igazi történeted; a The Anahittól a Bírom Még és Varga Zsuzsa tolmácsolásában a Te beszéled a nyelvemet című szerzemény hangzik el. A Dal 2023 mezőnyét ismét szakmai zsűri értékeli. Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere ötödik alkalommal keresi az év dalát. A műsor 2012-ben Wolf Katival a zsűriben indult, tavalyi visszatérése után ismét helyet foglal az ítészek között. Szintén harmadszor pontozza a versenydalokat a szájharmonikavirtuóz Ferenczi György, míg Egri Péter, a rockabilly zene magyar nagykövete másodszor csatlakozik az értékelőkhöz.



A dalok élő adásban mérettetnek meg, fordulóról fordulóra más hangszerelésben mutatkoznak be. Míg az elődöntőben akusztikus feldolgozásban, addig a döntőben már szimfonikus változatban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében szólalnak meg.

Magyarország egyetlen dalválasztójában ezúttal Rókusfalvy Lili és Fodor Imre várja a nézőket szombat esténként. A Dal színpadán először keresik együtt a zsűrivel, valamint a közönséggel az év dalát. Rókusfalvy Lili idén harmadszor vezeti a showt, míg Fodor Imre első alkalommal lesz a Duna emblematikus műsorának házigazdája.



A győztesről idén is a közönség dönt. A négy válogatóból adásonként 5, összesen 20 dal jut tovább a két elődöntőbe: 4 produkció a zsűri pontjai alapján, az 5. a közönség szavazataival. Az elődöntőkből már csak 4-4 dal kerül a döntőbe és ezzel közelebb Az Év Dala 2023, valamint a Petőfi Zenei Díj Év dala 2023 címhez.



A győztes dal előadója - Az Év Dala 2023 cím és a Petőfi Zenei Díj Év dala 2023 elismerés mellett - tízmillió forintot nyer zenei produkciója fejlesztésére. A döntőbe jutott másik hét dal előadója szintén részesül zenei pályájára fordítható nyereményben.

A műsor közösségimédia-felületein - a Facebookon, az Instagramon, a hivatalos YouTube- és TikTok-csatornáján -, valamint adal.hu oldalon számos érdekességet találnak az érdeklődők. MTI [2023.03.07.]

