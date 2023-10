Legújabb albumával jön jövőre a Within Temptation Budapestre Különleges és látványos élményekkel várja 2024-ben a közönséget a Within Temptation: a kontinens egyik legsikeresebb metal zenekara ma hirdette meg Bleed Out című jövő évi turnéját, ami az Egyesült Királyságot és Európát érinti. Az egy év múlva induló koncertsorozat a holland szimfonikus metal csapat friss, szintén Bleed Out című lemezét mutatja majd be. Budapestre 2024. október 18-án érkeznek, a Barba Negrában lépnek majd fel. A turné tárgya, a Bleed Out nagylemez most október 20-án jelenik majd meg. Sharon den Adel, a zenekar énekesnője azt is kiemelte, hogy a koncertek nem csak a Within Temptation nyolcadik nagylemezéről szólnak majd, hanem “megerősítésről” (empowerment) is: a koncertekre kilátogatók megtapasztalhatják azt a tüzet és szenvedélyt, ami a zenekart élőben jellemzi. Az albumhoz tartozó legutóbbi kislemez a Ritual, ami szeptember végén jelent meg. 2024. október 18-át tehát már most írjuk be a naptárunkba, ekkor érkezik Within Temptation Budapestre. A jegyek már ezen a héten elérhetővé válnak: október 4-én 10 órakor a zenekar rajongói és a Concerto Music követői szerezhetik be elsőként. A normál jegyelővétel október 6-án, 10 órakor indul. Ezen az oldalon ülőhelyet és szeparált bárt elérhetővé tevő balkonjegyet is vehetünk majd, és egy exkluzív póló rendelésére is mód lesz, ami a turnén nem lesz majd kapható. A zenekar weboldalán VIP csomagot is vásárolhatunk a jegy mellé. A Concerto Music bemutatja: Bleed Out 2024 Tour

2024. október 18., péntek

Budapest, Barba Negra

Within Temptation koncert

Belépő: early bird jegyek 13.900 Ft (limitált), normál elővételben 15.900 Ft, a koncert napján 17.900 Ft. Balkonjegyek 18.900 Ft (limitált)

Jegyek kaphatók a tixa oldalon. [2023.10.04.] Megosztom: