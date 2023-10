Képgalériák • Animal Cannibalst és a Delta a Barba Negrában Megnéztük az Animal Cannibalst és a Deltát a Barba Negrában Kettős, sőt hármas bulit hirdettek október 21-ére a Barba Negrába: Animal Cannibals volt és Delta, előtte és közöttük pedig videó diszkó. Az első videódiszkós szettre érkeztünk, Will Smith és 2Pac klipek mentek a színpad mögötti kivetítőn. Arató András csinált ilyen videós bulikat régebben, megvan a maga hangulata, de az élő koncertet vártuk azért igazán. Az Animal Cannibals volt az első fellépő, a szokásos negyven perces, fél playback műsorral. Szerintem teljesen jól működött a műsoruk a Barba Negrában, szívesen látnám őket zenekaros nagy koncerten is, és akkor a dalok közül is többet elő lehetne adni. A Tankcsapdának voltak ilyen tematikus koncertjeit, hogy első, második és harmadik évtized - most már az Animal Cannibals repertoárjából is kijönne 2-3 komplett műsor. Ebben a mostani negyven percben inkább a régi dalok hangzottak el: Ezittaz, Ülünk a vonaton, Takarítónő, bár a vadonatúj, 6 betű című dalból is elhangzott egy részlet. A szünetben folytatódott a videódiszkó: Livin' on a prayer, Cotton Eye Joe, Coco Jambo - különösebb fantázia nem volt ebben a válogatásban, a Barbie Girl pedig a rockzenének ebben a szentélyében kifejezetten furcsa volt. Kilenckor kezdődött a Delta koncert, a szokásos energiával és hangulattal. Bírtam, hogy nagyon sok saját dalukat eljátszották: Ragyog a világ, Mese, Tizenegy napja, Delta induló, Ne pisálj bele a Balatonba és így tovább, a közönség ezeket is ugyanúgy szerette és ismerte, mint mások legendás slágereit. Persze azok is jók voltak, a Szellemvilág az egyik legjobb tombolós dal, amit ismerek, a Neoton dalokat is imádtuk, Emergency House-t se hallunk máshol élőben. Voltak új feldolgozások is - legalábbis a Deltától mi még nem hallottuk őket -, de ezek kevésbé jöttek be. Egyrészt sok volt köztük a lassú szám, és a koncert vége felé leült miattuk a hangulat. Deltára bulizni megy az ember, ugrálni és tombolni, még véletlenül sem andalogni. Másrészt az elmúlt években újra lettek nagy, közös slágereink az országban: az Úristen, az Introvertált dal, a Szélcsend, a Mesélek a bornak... A Delta viszont visszafelé tekint az időben: Találd ki gyorsan a gondolatom (Kordáéktól miért nem a Reptér?!), Karthago, Cserháti Zsuzsa, Balázs Fecó?! A mulatós-tombolósnak vélt Delta együttesnek ez az irányváltása nekem nem jött be, a TikTok-generációs gyerekeim pedig talán a Bella Ciao-t ismerték volna egyedül az egész este műsorából. A koncert végén a Két pejlóra persze újraindult az őrület, a lófejet viselő zenekari tagok is viccesek voltak. Az Animal Cannibal mindenkori fellépéseiről a holnapjukon lehet tájékozódni (https://www.animalcannibals.hu/fellepesek-esemenyek), a Delta koncertekről a Facebookon (https://www.facebook.com/deltabuli.hu), ahogy a Barba Negra következő műsorairól is (https://www.facebook.com/BARBA.NEGRA.HUNGARY) Szatmári Péter Animal Cannibalst és a Delta a Barba Negrában - klikk a fotóra [2023.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.28.]

Kőmüvest keresek szolgáltatás [2023.10.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu