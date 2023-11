Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma csendül fel a Pesti Vigadóban Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma csendül fel a Nemzeti Énekkar és a Szent István Filharmonikusok előadásában vasárnap este a Pesti Vigadóban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn. "Liszt Ferenc rendkívüli jelentőségű Krisztus oratóriumát mindössze 10-15 évente lehet hallani Budapesten koncertkörülmények között, mert igen terjedelmes, előadóapparátusa is nagy, megszólaltatása pedig kivételes erőfeszítést és szakértelmet igénylő feladat" - írták a közleményben. A nagyszabású művet a Nemzeti Énekkar és a Szent István Filharmonikusok előadásában, kiváló hazai szólisták közreműködésével hallhatja a közönség, 150 évvel a magyarországi bemutató után, annak egykori helyszínén, a Pesti Vigadóban.



Felidézik, hogy Liszt Ferenc 1855-ben kezdett dolgozni nagyszabású magnum opusán, amit csak 1867-ben fejezett be. Az oratórium három részből áll: Karácsonyi oratórium, Vízkereszt után, Szenvedés és feltámadás. Liszt művében zenekari tételek váltakoznak kórusra, szólistákra és zenekarra, csak szólóra és zenekarra, illetve csupán orgonakíséretes kórusra. Különlegessége még, hogy témáját a megváltó teljes életéből meríti, amelybe a születés és a halál egyként is benne foglaltatik, ebből a szempontból leginkább Händel Messiása tekinthető a darab elődjének - írták.



Az est karmestere Somos Csaba lesz. A mű énekes szólistái Váradi Zita, Szalai Ágnes, Schöck Atala, Szappanos Tibor, Fátrai János és Sebestyén Miklós lesznek. A különleges előadást a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gyermekkara teszi teljessé. MTI [2023.11.21.]

