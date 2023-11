Jubilál a Happy Gang Vitaminja, 5 éve kezdett új életet Megjárta a poklot, de 5 évvel ezelőtt új életet kezdett Vitamin, a '90-es évek egyik népszerű együttesének, a Happy Gangnek dalszerző-énekese. A férfi komoly alkoholproblémákkal küzdött, akkoriban még kocsmai verekedésbe is keveredett, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Vitamin azonban megelégelte az állandó delíriumot, és a józanság útjára lépett. Móré András, vagy ahogy az ikonikus Happy Gang trióból sokan ismerik, Vitamin sok-sok éven át élt az alkohol rabságában.



„A kezdeti hétvégi bulizásból napi szenvedély lett. A nehézségek feldolgozására a könnyebbnek tűnő utat választottam. Évek elteltével azonban magával ragadott az az érzés, hogyha ezt ilyen intenzitással folytatom, akkor meg lesznek számlálva a napjaim, éreztem, hogy muszáj leállnom. Hónapokig próbálkoztam sok-sok levezető technikával. Például, holnap egy korsóval kevesebbet iszom, vagy nem rögtön ébredés után iszom először. Aztán gondolatébresztő, megerősítő mondatokat írtam le, és helyeztem el szerte a lakásban. Ezeket mantráztam, mondogattam folyamatosan, amint megláttam a konyha- vagy az éjjeliszekrényen” – kezdte a zenész.



„A családom mindvégig mellettem állt. A barátaimtól, környezetemtől rengeteg támogatást kaptam, nélkülük úgy vélem, nem sikerült volna. Mégis, visszatekintve úgy gondolom, az segített kimagaslóan, hogy elültettem a fejemben a változtatni akarás csíráját. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy a néhány napból egy hét, majd egy hónap józanság lett. Ahogy múlt az idő, egyre több oldalról éreztem a tisztulás áldásos hatását, és ez még erősebb kitartással töltött fel” – magyarázta a zenész, aki úgy véli, még időben ki tudott törni az alkohol rabságából, hiszen a leletei alapján nem károsodott a szervezete.



Vitamin úgy érzi, példájából ma már mások is erőt merítenek. Egyre többen fordulnak hozzá segítségért, és mélyen hisz abban, hogy összefogással még több újjászületés történhet.



„Segítő kezet nyújtok azoknak, akik valóban le szeretnék tenni a poharat. Vannak témák, amelyekről ritkán és nehezen beszélünk. Engem mégis gyakran keresnek fel tanácsért telefonon, üzenet formájában, vagy szólítanak le az utcán, piacon a bevásárlásaim alkalmával. Megtisztelő az a bizalom, ahogy mesélnek magukról, legnehezebb pillanataikról. Örömmel mesélek én is a mélypontokról és a felemelkedésről, azokról a mérföldkövekről, amelyek segítettek kimászni az ingoványból” – mondta.



Amióta Vitamin tiszta életet él, egyre több meghívást kap, koncertezik, új dalokat ír, folyamatosan bővíti a repertoárt.



"Hiszek benne, hogy bevonzom a pozitív életeseményeket.Szenvedélyt szenvedélyre cserélem, amely néhány éve egy akusztikus gitárban öltött testet. Az alap hangszerem, a tangóharmonika után új perspektívákat nyitott számomra a dalszerzés terén, a színpadi előadásoknak pedig új díszes elemévé vált. Idei év elejétől különleges zenei fúzió keretében Hoffer Danival (FLM) állok színpadra, és közösen repítjük vissza a közönséget a kilencvenes évekbe, az évtized legnagyobb slágereivel" - magyarázta a zenész.



Legutóbb Vitamin klasszikussá vált szerzeményét, a Kérek egy kulcsot a szívedhez című dalt hangszerelték újra, és adják elő hatalmas sikerrel. Az elektro akusztikus verziókkal bővített pörgős, színes műsorukkal nyár eleje óta koncertek sorozatát tudhatják maguk mögött. HAPPY GANG feat. FLM - Kérek egy kulcsot a szívedhez:

[2023.11.26.]

