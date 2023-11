Minőségi könnyűzenei koncertek a Hard Rock Hotelben Tamási László programszervezővel beszélgettünk A tavalyi évben nyitott meg teljes pompájában Budapest szívében, a Nagymező utcában a Hard Rock Hotel, amely - személyes tapasztalataink alapján - kijelenthető, hogy egy prémium kategóriás új hely a városban. Miben különleges a magyar fővárosban található Hard Rock Hotel? A Hard Rock Hotel Budapestben kiemelt szerepet kap a szórakoztatás és a zene szeretete. Mint minden Hard Rock szállodában, nálunk is számos nemzetközi szupersztár hitelesített zenei relikviája – mi memorabiliáknak hívjuk őket – megtalálható, legyen szó például Brian May gitárjáról, Ariana Grande fellépő ruhájáról vagy Eminem baseball sapkájáról. Ugyancsak különlegesség az egyedi, sárga színű Steinway Spirio zongoránk, amely képes önállóan játszani, billentyűi a zenére mozognak, ez egy igazi látványosság. A hotel vendégei elektromos Fender gitárokat kérhetnek a szobájukba, ha játszani szeretnének. A szállodában összesen öt különböző egyedileg generált, folyamatosan változó playlistet hallgathatunk. Nagyon hosszú ez a lista, de a szórakoztatás mindig központi elem. A fővárosban a covid után nagyon visszaesett a klubélet, főleg ha az ingyenesen látogatható, de minőségi zenei kínálatról beszélünk. Nálatok viszont "házon belül" több helyszínen is folyamatosak a programok. Miért érdemes ellátogatni Hozzátok az akusztikus koncertekre, vagy akár a tematikus programokra? Elkötelezett hívei vagyunk a minőségi élő zenének. A helyszín adottságaiból adódóan olyan akusztikus koncerteknek tudunk teret adni, amelyek mind a hotel vendégeinek, mind a külső közönségnek egyaránt kellemes élményt és kikapcsolódást tud nyújtani. Az étterem és bár között található passzázsban heti három alkalommal, szerdán, pénteken és szombaton lehet akusztikus koncerteket hallgatni, a tetőteraszunkon, ez a Roxy Rooftop Bar, pedig hétvégente más-más DJ élő szettel szórakoztatja a vendégeket. Igazán vagány programok ezek, és sok zenei stílus lefedünk: pop, rock, blues, country és elektronikus zenével is találkozhatnak a vendégek. Mik a visszajelzések? Mely koncertek, rendezvények voltak eddig a legnagyobb sikerek? Nyár közepén kezdtük el felépíteni az akusztikus koncertsorozatot hetente egy nappal, és látványosan kezdtek el minket egyre többen meglátogatni egy-egy fellépés kedvéért. Mostanra már heti háromszor zenélnek nálunk az előadók, és nagyon pozitívak a visszajelzések, az emberek szeretik az élőzenét. Ezen kívül tematikus eseményeket, partikat is szoktunk szervezni, ilyen volt például az Formula-1 hétvégénk a nyári futam idején, az augusztus 20-i eseményünk vagy éppen a Pinktober hétvége, ahol a mellrák elleni küzdelemre hívtuk fel a figyelmet. Azt gondoljuk, gyakran megkapjátok azt a kérdést. A Nálatok megrendezésre kerülő koncertek nyilvánosak, bárki számára látogathatóak? Nyilvánosak, és programjaink legnagyobb részére ingyenes a belépés a passzázsban és a Roxy Rooftop Barban is. Hisszük, hogy a zene szeretete mindenkié, kifejezetten építünk a külsős vendégekre. Végezetül pedig - beavatnád kérlek az olvasókat a részletekbe, hogy 2024-ben mik a terveitek? Jövőre is folytatjuk az élőzenei programsorozatot, szeretnénk minél több feltörekvő előadónak helyet és lehetőséget biztosítani. A minőségi élőzenére mindig van kereslet, mi pedig minőségi koncerekkel fogjuk színesíteni a szálloda és a budapestiek életét. A Roxy Rooftop Barban, pedig ahogy korábban is, DJ-k szórakoztatják hétvégente a vendégeket a tavaszi-nyári időszaktól kezdődően. [2023.11.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors és egyszerű hitel minden rászoruló egyéb [2023.11.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu