A küldetés folytatódik... Szabad szemmel - Megjelent a Salvus új nagylemeze Ötödik nagylemezével jelentkezett a napokban a fővárosi modern metalos Salvus, a Szabad szemmel címet kapott albumon 8 dal - közöttük egy Radnóti Miklós versmegzenésítés is - hallható. Majdnem öt év telt el az előző, Irtás című korong óta - ami szövegileg és zeneileg is egyaránt messze a legsúlyosabb anyaga volt a zenekarnak -, az azóta eltelt időben a csapat felállása is alaposan megváltozott. “Mivel mindig is szinte küldetésünknek tekintettük, hogy a dalszövegekkel tükröt tartsunk a világnak, az országnak és az egyénnek - legyen az bárkinek bármennyire kellemetlen -, és a világ az elmúlt öt évben sajnos nem lett se szebb, se jobb hely, az emberi gyarlóság továbbra is kiapadhatatlan téma, így ezúttal annyi pozitívum se szorult Zoli sorai közé, mint korábban, de ezt zeneileg most próbáltuk kicsit ellenpontozni. Egyrészt minden eddiginél jobban ráfeküdtünk a ragadós énekdallamokra, a fogós refrénekre, és a tőlünk megszokott betonozós, szikár alapok közé visszacsempésztünk egy keveset a korábbi albumok felszabadultabb, ‘rockosabb’ vonaláról, ami jól kidomborította az adott dalok mondanivalójában rejlő szarkazmust és gúnyt.

Nehéz és hosszadalmas folyamat volt a lemez születése, egyrészt három tagcsere is lezajlott a két lemez között, és nem volt egyszerű feladat megfejelni egy annyira egységes és ütős albumot, mint az ‘Irtás’, de úgy érezzük, sikerült most is szintet lépni. A dalok kellően változatosak lettek, Zoli, Bandi és Petya is írt dalokat a lemezre, illetve a nemrég publikált ‘Félkész szabadság’ című dalban még az előző gitárosunk, Kemencei Bali keze nyoma is ott van.” - foglalta össze a zenekar a legfontosabbakat az új nagylemezről.



Az album hangzásáért Vári Gábort lehet / kell dicsérni, a lemez grafikáit egy szegedi tetoválóművész, Bem Tomi rajzolta, a dizájnért pedig Jósa Tamás felelt. A CD a MediaMarkt üzletekben, a jobb lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. Salvus 2024

Pötörke Zoltán - ének / basszusgitár

Erdélyi Péter - gitár / vokál

Kokavecz András - gitár

Tobola Norbert - dobok A zenekarral legközelebb április 13-án lehet találkozni - a Depresszió partnereként fognak játszani a Barba Negrában.

H-Music Hungary [2024.02.02.]