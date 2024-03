Szt. Patrik napi Bran-koncert és táncház a Fonóban A Bran együttes koncertjével és táncházzal köszöntik az írek nemzeti ünnepét, Szent Patrik napját március 16-án a Fonóban. A középkori ír hangulatot idéző dallamok mellett lendületes táncos számok és vidám kocsmai énekek szólalnak meg. A Bran koncertjeinek különlegessége, hogy a számok között elmondott történetekben megelevenedik Írország kultúrája és mesevilága, ezúttal elsősorban Szent Patrik legendáit ismerheti meg a közönség - olvasható a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Mint írják, a Fonó megnyitása óta visszatérő vendég a Bran, így hagyomány a Szent Patrik nap megünneplése is. A közönség elmerülhet az ír történelemben, kultúrában és zenében. A koncertet követő táncházban bárki kipróbálhatja az ír tánclépéseket.



A közleményben Kovács Gáborján zenekarvezetőt idézik, aki elmondta: "Szent Patrik az 5. században térítette Írországot, de egész hosszan csak egy volt a sok szent között, valójában a 12. században lett ő a legfőbb ír szent, amikor megreformálták az ír katolikus egyházat és az O'Neil család befolyásával a jelenleg Észak-Írországban fekvő Armagh lett Írország egyházi központja".



Mint mondta, az íreknél eredetileg a vallásos gondolat dominált a Szent Patrik nap megünneplésekor, ez az 1990-es évek elején változott meg. Ekkor a korábbi csöndesebb vallási ünnep helyett már az írországi írek is amerikai mintára nagy felvonulással, a katonai parádé és a körmenet egyvelegével köszöntötték ezt a napot.



A koncerten Kovács Gáborján (ének, mese, koncertina) mellett Császár Róbert (gitár), Nagy Kati (furulya), Móser Tamás (mandolin), Kis Sándor (bodhrán - ír kézidob) és Szolár Péter (furulya) játszik. A programról bővebb információ a https://www.fono.hu/hu/programok/2024/bran-szt-patrik-napi-koncert-es-tanchaz/ oldalon található meg. MTI [2024.03.07.]