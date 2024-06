Újra Szabadtéri Szalon - a házigazda: Stahl Judit Újra visszatér a Szegedi Szabadtéri Játékok online beszélgetéssorozata, a Szabadtéri Szalon. A Dóm tér előadásait megelőző, élőben közvetített találkozó háziasszonya harmadik alkalommal is Stahl Judit lesz, aki idén elsőként Péter Bence Live-koncertje előtt várja az érdeklődőket június 27-én 17.00 órától. 2024-ben is a Szegedi Szabadtéri Játékok Facebook-oldalán követhetik figyelemmel az érdeklődők az izgalmas háttérbeszélgetéseket, amelyek Stahl Judit vezetésével nyújtanak bepillantást a Fesztivál Dóm téri nagyprodukcióinak előkészületeibe. A népszerű televíziós műsorvezető immár harmadik éve működik közre hazánk legnagyobb nyári színházi fesztiváljának életében: a különleges, exkluzív beszélgetések alkalmával olyan információk, anekdoták, kulisszatitkok látnak napvilágot, amelyek a legelhivatottabb rajongóknak is számos újdonsággal szolgálnak. A Szabadtéri Szalon adásait a világhálón közvetítve ráadásul bárki, a világ bármely pontjáról becsatlakozhat, hogy akár valós időben, akár egy későbbi időpontban, otthona kényelméből kövesse végig a beszélgetéseket. Idén nyáron négy alkalommal, az ezer négyzetméteres Dóm téri színpad négy bemutatója előtt találkozik a Reök-palotában berendezett stúdióban az előadások jeles közreműködőivel Stahl Judit. Elsőként Péter Bence és Dubóczky Gergely lesznek a vendégei június 27. csütörtökön. A 17.00 órakor kezdődő műsorban a világhírű zongoravirtuóz és a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője a nagyszabású koncert programjáról, az elismert szólóművész és a neves együttes közös munkájáról, a főpróbanap utolsó simításairól is mesélnek majd a műsorvezetőnek. Mindkét zeneművész – fiatal kora ellenére – területe legjelesebb képviselői közé tartozik, és a nemzetközi és hazai porondon egyaránt kiemelkedő siker is összeköti őket. A debreceni születésű zongorista nemcsak a világot – és a legnagyobb videómegosztó portál közönségét - meghódító pop-és rockzenei átiratairól, lendületes és kifejező játékstílusáról híres, ma már zeneszerzőként is komoly szakmai sikereknek örvend. Dubóczky Gergelyt generációja egyik legsokoldalúbb és leginnovatívabb karmestereként tartják számon. Matematikusi tanulmányokat követően vezetett útja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester szakára, de folytatott tanulmányokat az Egyesült Államokban és Bécsben is. Hazai fellépései, vendégkarmesteri felkérései és a Szegedi Szimfonikus Zenekar élén Gyüdi Sándor igazgatóval végzett munkája mellett ma is rendszeres szereplője a hazai és nemzetközi koncertéletnek. A hagyományos koncertrepertoár darabjai mellett a barokk és a kortárs szimfonikus zene elkötelezett híve. A kiváló zenészek után legközelebb az Ezeregy éjszaka című, tavaly kirobbanó sikerrel bemutatott családi world musical művészei érkeznek a Szabadtéri Szalonba. A Geszti-Monori-Tasnádi musical rajongói július 2-án, 17.00 órától tudhatnak meg újabb részleteket az előadásról.

Az idei évad önálló szabadtéri-bemutatóját, a Rebeccát is megelőzi természetesen egy egyedülálló találkozó: Stahl Judit július 23-án várja majd Béres Attilát és a nagyszabású musicalpremier szereplőit.

Az István, a király rendezője, Novák Péter pedig augusztus 7-én, 17.00 órai kezdettel lesz a Szabadtéri Szalon vendége, a Zikkurat Produkció szenzációs előadásában színpadra lépő művészek társaságában. Aki semmiképp sem szeretne lemaradni a Szabadtéri Szalon idei adásairól vagy a műsorral kapcsolatos legfrisseb hírekről, érdemes követnie a Szabadtéri Facebook-oldalát! Az érdeklődők pedig ezután is megválthatják jegyeiket a Dóm tér – akárcsak az Újszegedi Szabadtéri Színpad – előadásaira személyesen a szegedi Fesztivál Jegyirodában vagy online. [2024.06.26.]