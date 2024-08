Képgalériák • Desh a Parkban Megnéztük Desh koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Telt ház előtt lépett fel első önálló koncertjén Desh a Budapest Parkban. A PTE Brass Band volt az előzenekar, akik népszerű slágereket adtak elő fúvós hangszereken. Előadták mások mellett az Introvertált dalt, a Kukásautót, vagy Kordáéktól a Repteret, jó hangulatot csináltak Desh érkezéséhez. De előbb még Kelemen Zsófia, a Budapest Park stratégiai vezetője ismert zenészek társaságában elindította a Park FM-et, a Budapest Park online rádióját, amiről külön cikkben (https://zene.hu/20240802_elindult_a_park_fm_a_budapest_park_online_radioja) is beszámoltunk. Celebspotting: Nyikos Veronika Tik-Tok sztár is megtekintette a koncertet a barátaival. Desh koncertjéhez a mennyországot építették fel díszletnek: görög oszlopok, felhőkön dekkoló angyalok, aranyrudak... A műsor egy fekete bőrű énekesekből álló gospel kórussal indult, akiket Johnny Palmer vezetett és a Back to Black énekese, Bebe is a kórus tagja volt. Majd érkezett Desh a Strawberry-vel, a Mulatozommal és a Haramiával. Nagyon sok, az intrót is beleszámítva 27(!) dal hangzott el. Kb. a koncert harmadánál csatlakozott Desh-hez Young Fly, aki ezután már végig a színpadon maradt, majd sokkal később, a Mokkához állt be kongásnak Azahriah... Akinek egyébként elment a hangja - bár később ahhoz képest elég jól elénekelte a saját részeit a dalokból. KKevin volt a harmadik sztárvendég a Rollin előadásához, majd a Bandana című, szintén közös dal következett, ami előző nap jelent meg, de a közönség máris egy emberként énekelte velük... Ahogy a Pakisztáni/Popót és a Rampapapam-ot is... Bakpakk, Pannónia - pár hetes dalok, de már a legnagyobb slágerek. Volt hűségeskü Desh és Azahriah között, illetve köszöntötték Young Fly-t a születésnapján, egy Reddit fórum szerint 26 éves lett. Az egész koncertre jellemző és szimpatikus volt, hogy Azahriah tényleg csak vendég volt a koncerten: kongázott, elénekelte a részeit, de végig Desh maradt a főszereplő. A ráadásban a Kukásautót is Desh egyedül adta elő - majd a buli végén elsírta magát, nem tudott megszólalni, amíg a táncosok, majd a sztárvendégek fel nem sorakoztak mellé és meg nem vigasztalták. Teljesen érthető az öröm: elképesztő a csapat sikersorozata. Azahriah & Co. legközelebb augusztus 8-án lép fel a Sziget Fesztiválon, a Budapest Parkban pedig folytatódik a szezon: mások mellett augusztus 10-én ByeAlex, 17-én a Follow the Flow, 23-án Korda Gyuri bácsiék, 24-én a Tankcsapda, 30-án Dzsúdló koncertezik itt - és közben 24 órában hallható a Park FM! (Fotókat csak az első 3 szám alatt készítettünk.) Szatmári Péter Desh koncert képekben - klikk a fotóra [2024.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.08.04.]

