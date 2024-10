Lindsey Stirling visszatér Budapestre - október 11-én fellép az MVM Dome-ban! Lindsey Stirling: "Van valami megmagyarázhatatlan varázsa Budapestnek" Lindsey Stirling világhírű hegedűművész október 11-én lép fel Budapesten, az MVM Dome-ban. Az előadás során legújabb, Duality című projektjét mutatja be, amely a belső erő, az identitás és az átalakulás témáit járja körül. A koncert különleges vendége NYA lesz.



„Nagyon izgatott vagyok, hogy visszatérhetek! Túl rég volt már, hogy utoljára Budapesten jártam, és alig várom, hogy megmutassam, mennyit fejlődtem előadóként. Biztos vagyok benne, hogy még az is, aki soha nem hallotta a zenémet, remekül fog szórakozni a koncerten. Alig várom, hogy megoszthassam veletek ezt az élményt! Emlékszem, amikor először sétáltam végig Budapest utcáin, lenyűgözött az építészet. Az épületek és hidak hatalmas kontrasztot képeznek az Egyesült Államokhoz képest. Van valami megmagyarázhatatlan varázsa Budapestnek.” – emlékezett vissza Lindsey.



Lindsey Stirling koncertje nemcsak zenei élmény, hanem egy érzelmi utazás, amely három felvonásos történetként vezeti végig a közönséget. „Az érzelmi ív kialakítása különösen fontos számomra. Szeretném, ha a közönség gördülékenyen élné át a különböző érzelmeket, amelyek összekötik a dalokat. Magyarországra mindig igyekszem valami különlegeset hozni, és hiszem, hogy ez a koncert mélyen meg fogja érinteni a közönséget, és mindenki maradandó élménnyel fog távozni.”



A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, amelynek mottója: „A Földünk védelme. Tudatos célunk, hogy minden általunk megrendezett koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználásból kiszámítsuk az események ökológiai lábnyomát. Ezek eredményeként annyi fát ültetünk hazánkban, amely képes ellensúlyozni a keletkezett ökológiai lábnyomot."