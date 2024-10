Indul a Sorok között Lutter Imrével c. műsor hatodik évada Vadonatúj epizódokkal folytatódik a Sorok között Lutter Imrével című műsor az ATV képernyőjén, a Spirit FM-en és a YouTube közösségi videómegosztó portálon. Október 11-én először a rádióban, egy nappal később pedig a tévé képernyőjén találkozhatnak a hallgatók, nézők a műsor hatodik évadával, s a tévés adássorozat minden epizódja egy héttel később bővített kiadásban látható majd Lutter Imre YouTube-csatornáján. Így pénteken, szombaton és vasárnap is újabb részekkel találkozhat a közönség a műsor rádiós, a tévés és online felületén. Az első adásokban Szöllősi Györgyi, Nagy Bandó András, Szily Nóra, Király Tamás, Trokán Péter, Köböl Anita, Pintér Tibor és Petschnig Mária Zita a vendég, de látható lesz majd a Sorok között Lukács Sándor, Gubik Petra, Halász Judit, Somos András, Jávori Ferenc Fegya, Mészáros Árpád Zsolt, Bujtor Balázs, Blaskó Péter, Száraz Dénes és sok más ismert művész és közéleti szereplő.



Sorok között Lutter Imrével: ismert emberek életét vers inspirálja



A Sorok között Lutter Imrével című műsor mély, mégis szórakoztató beszélgetésekben mutatja be a színházi, filmes, zenei és közéleti sztárok életének ismeretlen oldalait.



A beszélgetések apropója egy-egy vers, amely különösen fontos szerepet játszott a vendégek életében. A műsor célja, hogy megmutassa, hogyan kapcsolódnak a versek a mindennapi élethez, és hogy egy jó vers képes inspirálni és kimozdítani a mélypontból. Az új részek szombatonként 11:40-kor láthatók az ATV-n, a teljes beszélgetések pedig vasárnaponként kerülnek fel Lutter Imre YouTube-csatornájára. [2024.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu