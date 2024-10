Nélkülünk: a Kontraszt új klipje, ami megállít, hogy cselekedj A Kontraszt zenekar már eddigi munkáival is mély érzelmi és társadalmi kérdéseket feszegetett, most azonban egy sokakat érintő globális témát választottak: a bolygónk jövője. A "Nélkülünk" című dal a környezetszennyezés, az élőhelyek beépítése és a klímaválság körül forog. Ahogy Csizmazia Zsolt, a zenekar gitárosa-dalszerzője elmondta, ez a téma a generációnk egyik legnagyobb félelme: vajon mi vár ránk, ha nem teszünk semmit? A klip, amely megállít és elgondolkodtat A dalhoz készült videoklipet Czoller Bence rendezte, és olyan helyszíneken forgatták, amelyek a természet csodáit mutatják be, miközben a háttérben ott lappang a fenyegetés is.



Bikali Sándor operatőr érzékeny képi világot teremtett, amely emlékeztet minket arra, hogy a természet szépségét nem szabadna elveszíteni. A klip pozitív üzenetet közvetít: bár nagy a probléma, még mindig van lehetőség változtatni. Felelősség és remény Mirtse Korinna, a zenekar énekes-dalszerzője szerint a dal célja, hogy az emberek ne csak felismerjék a problémát, de cselekedjenek is. "Minden apró lépés számít" – vallja, és a zene erejével szeretnék ösztönözni a közönséget arra, hogy tegyenek a környezetvédelemért. A dal szövegében és zenéjében is megjelenik a kontraszt: fájdalmas, valósághű képek a pusztulásról, de reményteli refrén, amely cselekvésre hív. A "Nélkülünk" nem csak egy dal, hanem egy figyelmeztetés és egy felhívás is egyben. A Kontraszt zenekar szembesít minket azzal, hogy ha nem lépünk, a világunk megváltozik, de ha összefogunk, még van remény. Nélkülünk nem lesz jobb a jövő – rajtunk áll, mit teszünk.



A Nélkülünk élőben is hallható lesz a Kontraszt legközelebbi koncertjén, melyet október 25-én tartanak Budapesten, az Instantban, a Kávészünet zenekar és Mester Csaba társaságában. 10.25. Instant Facebook esemény: https://fb.me/e/42s1itOG6

10.25. Instant jegyvásárlás: https://tixa.hu/kaveszunet_kontraszt

[2024.10.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu