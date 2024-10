Messze van a kicsi falum: Az év magyarnótája lett a Dankó Rádió szavazásán! A Messze van a kicsi falum című nóta érdemelte ki Az év magyarnótája címet a Dankó Rádió által szervezett közönségszavazáson! A verseny során több ezer nótakedvelő adta le voksát kedvenc dalára, és az eredményt élőben jelentették be a kiskunmajsai Dankó Klub koncerten. Idén az Akácos út már nem jutott be a legjobb tíz közé, de új dalok kerültek a listára, mint például a Jegenyefán fészket rak a csóka vagy a Galambszívet örököltem az édesanyámtól. A szavazók között értékes nyeremények is gazdára találtak, köztük egy 250 ezer forint értékű belföldi szállodai utalvány. A TOP 30-as lista újra meghallgatható lesz november 3-án, vasárnap 12:40-től a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban. [2024.10.31.] Megosztom: