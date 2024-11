Muzsikás-koncert a Pesti Vigadóban: Egy este Éri Péter emlékére November 11-én különleges koncerttel készül a Pesti Vigadóban a Muzsikás együttes, amely Népzenénk címmel tiszteleg elhunyt zenésztársuk, Éri Péter előtt. A koncert Éri Péter születésnapján kerül megrendezésre, a Muzsikás egykori és jelenlegi tagjaival, hűen a zenekar szellemiségéhez, amelyet Éri Péterrel közösen alakítottak meg. Az emlékest fellépői és vendégei A színpadon Porteleki László (hegedű, koboz, tambura, ének), Sipos Mihály (hegedű) és Hamar Dániel (nagybőgő, gardon, dob) mellett Mester László (brácsa), az együttes jelenlegi állandó közreműködője is részt vesz az előadásban. Az est vendégei között szerepel Petrás Mária (ének), Balogh Kálmán (cimbalom), valamint a táncművészek Farkas Zoltán és Tóth Ildikó. Több mint ötven éve a magyar népzene szolgálatában Az 1973-ban alakult Muzsikás együttes – a Kossuth- és Prima Primissima díjak birtokosa – Magyarország zenei nagykövete, amely több mint ötven éve viszi tovább a magyar népzene hagyományait. Az alapító tagok között ifj. Csoóri Sándor is zenélt, aki 1997-ig volt az együttes tagja. A Muzsikás neve fémjelzi az olyan emlékezetes albumokat, mint az 1986-os "Nem arról hajnallik, amerről hajnallott...", amely jelentős áttörést hozott a szélesebb zenei közönség számára. Világhírű magyar népzene Az elmúlt fél évszázad alatt a Muzsikás bejárta a világot, Indiától Amerikáig felléptek, és a nyolcvanas évektől kezdve olyan neves koncerttermekben is bemutatkoztak, mint a Royal Albert Hall és a Carnegie Hall. A zenekar 1999-ben Bartók-albumával felkerült a WMCE világzenei listájára, ahol a második helyet szerezte meg. Nemzetközi elismerésük egyik csúcspontja a 2008-ban elnyert Womex-díj volt, amelyet európai zenekarként elsőként vehettek át. A koncert a népzene szerelmesei számára egyedülálló lehetőség, hogy tisztelettel emlékezzenek meg Éri Péterről, és újra átéljék a Muzsikás hiteles és időtálló zenei élményét. [2024.11.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZ ÖNEK MEGFELELŐ HITEL egyéb [2024.11.01.]

© SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu