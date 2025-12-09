Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
Formálódik az újra magyar kézbe került Sziget arca. Az immár független szervezésnek köszönhetően olyan változásokra számíthatunk, melyek egyértelműen újra megerősítik a Sziget életérzést. Színesedik a program, bővül a műfaji skála, ugyanis mind ízlésben, mind korosztályban megint szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével - az ismert okok miatt – sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy 40 név van már a tarsolyban, köztük olyan sztárok, mint az új hanganyagával nemrég előrukkoló közönségkedvenc, a Twenty One Pilots, a legújabb lemezét szintén pár hete megjelentető Florence + The Machine. Az átütő nemzetközi sikert arató debütalbumával hozzánk is megérkezik az év egyik legnagyobb felfedezettje, SOMBR és visszatér a hosszabb kihagyás után újra koncertező Lewis Capaldi is.
„Bár komoly késéssel indultunk a booking terén, de úgy tűnik, máris sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot” – mondta Gerendai Károly, a Sziget régi-új tulajdonosa. „Ennek köszönhetően elég erős zenei kínálattal sikerült most előrukkolni, amivel már nyugodtan tudnak tervezni azok a látogatók is, akiket elsősorban a sztárfellépők vonzanak a fesztiválra.” Az alapító elmondta, hogy hosszú távon azonban feltett céljuk, hogy ne csak az erős line-up legyen vonzó, hanem a fesztivál egyedülálló atmoszférája, kulturális sokszínűsége, a „Sziget életérzés”, amit csak itt lehet átélni. „Az, hogy egy fesztiválon legyen erős a zenei program, már általános elvárás minden jelentősebb esemény kapcsán. Ebben nem tudunk sokkal jobbak lenni a versenytársainknál, viszont amit a Sziget emellé tud még adni, az a magával ragadó szabadság érzés, a különleges helyszín, a zenei és nem zenei programok sokszínűsége, az unikális látványvilág és a nyaralásélményt erősítő, minőségi szolgáltatások. Nem véletlen, hogy a „Sziget-feeling” az elmúlt évtizedekben milliók számára jelentett maradandó, életre szóló élményt. Azzal tudtunk a kifejezetten erős nemzetközi fesztiválmezőnyben egy kis országból mégis kiemelkedni, hogy nem a megszokott modellt kínáltuk, hanem hogy mások, színesebbek és élménydúsabbak vagyunk, mint a többiek. Ezt szeretnénk újra megerősíteni” – tette hozzá Gerendai.
Megérkeztek tehát az első nevek, többen már a Nagyszínpad legfrekventáltabb két esti sorába. Az egyik legnagyobb durranás bizonyára a Twenty One Pilots visszatérése lesz a fesztivál nagyszínpadára. A zenekar koncertjei mindig különlegesek, a frontember Tyler Joseph és a dobos Josh Dun gondoskodik arról, hogy a fellépéseik páratlanok maradjanak. A Szigeten legutoljára telt ház előtt léptek fel, népszerűségük azóta is töretlen, ráadásul új hanganyagukat is bemutatják majd. A listán ott van a Florence + The Machine. A zenekar legutoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten hatalmas tömeg előtt, mély nyomot hagyva a közönségben. Idén októberben – három év után – a csapat kiadta legújabb, a sorban hatodik stúdióalbumát, amit kitörő lelkesedéssel fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon headlinerként lép fel a jövő nyáron, és Florence Welch nem hagyja ki a Szigetet sem. A 2025-ös év egyik legnagyobb zenei felfedezettje és sikertörténete SOMBR nevéhez fűződik, debütáló albuma idén augusztusban jelent meg, és az énekes már a 2026-os Grammy nomináltak sorában is ott van. A rendkívül izgalmas, kifinomult, ambiciózus hanganyag dalait nagy koncerttermek és fesztiválok színpadára szánták, érdemes lesz megnézni a Szigeten jövőre. „Remélem hamarosan visszatérhetek Budapestre” – mondta 2022-es szigetes koncertjén, majd váratlanul, a Glastonbury fellépése után - betegsége miatt - felhagyott a koncertezéssel. Idén azonban újra színpadra állt, jövőre pedig a Sziget nagyszínpadára is visszatér Lewis Capaldi.
A most bejelentett nevek közt van még izgalom bőven. Érkezik a Tomora, egy vadiúj zenei projekt, amely Tom Rowlands (The Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a most felsoroltak közt van Dijon, amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is kollaborált. Óriási durranás volt 20 éve az Underworld nagyszínpados headliner fellépése a Szigeten. A himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát, nemrég pedig a világszerte kedvelt elektronikus zenei platform, a Boiler Room nagysikerű showján lopta be magát a fiatalok szívébe. Szintén nagy visszatérőként érkezik majd az egyik legnagyobb skót rockbanda, a Biffy Clyro.
A most bejelentett nevek közt érdemes még kiemelni a rendkívül tehetséges Tash Sultana fellépését, valamint olyan újdonságokat, mint a ’20-as évek egyik legizgalmasabb előadója, a friss lemezével érkező Ashnikko, a többszáz milliós lejátszást produkáló ’Lalala’ című dalával világszerte ismertté vált bbno$ vagy Paris Paloma, aki 2023-ban robbant be a köztudatba a ’Labour’ című dalával, hatalmas virális sikert aratva a közösségi médiában. És természetesen már érkezett pár ízelítő a magyar előadók közül is: Sisi és az Elefánt 2025-ben betegség miatt lemondta a szigetes koncertjét, jövőre azonban mindkettő pótolja. És a magyar sorba érkezik az egyik legegyedibb hangzásvilágú hazai zenekar, a makrohang is.
A mostani bejelentés kapcsán Kádár Tamás, a Sziget főszervezője hozzátette: „az elmúlt években többször érte az a kritika a fesztivált, hogy az erős nemzetközi sztárkínálat mellett kevesebb hangsúly jutott a népszerű hazai előadókra, ezért jövőre a Budapest Parkkal együttműködve már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten, a legnagyobb kedvencekkel.”
Bár a jövő évi Sziget arca még javában formálódik, határozott cél a látogatói korosztály szélesítése és a kulturális kínálat még színesebbé tétele. A tematikus „negyedek” - mint például a nagysikerű elektronikus zenei központ - mellett tovább bővül majd a tematikus programhelyszínek száma is, illetve a már bevált színpadok kínálatában is újra hangsúlyosabb szerepet kapnak az olyan zenei műfajok, mint például a rock vagy a világzene. Gerendai még annyit elárult: „mind megmaradnak a már bevált programhelyszínek, de látványos lesz a fejlődés, mert tovább bővül a kínálat, visszatérnek majd régi, korábban közkedvelt helyszínek, sőt feltűnnek majd újabbak is” – vetítette előre a 2026-os év fejlődési irányait a Sziget alapítója.
Álljon tehát itt az első adag fellépő név ABC sorrendben, ami természetesen még folyamatosan bővülni fog.
ALT BLK ERA, ANNA, Antony Szmierek, Ashnikko, Baby Lasagna, Bad Nerves, bbno$, Biffy Clyro, BIIA, Brooke Combe, Cassia, Charlotte Cardin, DE'WAYNE, Dijon, Dom Dolla, Elefánt, Florence + The Machine, Giant Rooks, Indira Paganotto, Jazzy, Joris Vroon, Karen Dió, Kim Dracula, Lambrini Girls, Lewis Capaldi, makrohang, Oskar Med K, Pan-Pot, Paris Paloma, sim0ne, Sisi, Ski Aggu, SOMBR, Tash Sultana, TOMORA, Twenty One Pilots, Underworld, Zimmer90.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.