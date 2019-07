Örkény István Színház (Budapest) - jegyek és programok itt Az Örkény István Színház 2004. szeptember 21-én nyílt meg, önálló társulattal rendelkező repertoárszínházként. Az Örkény István Szinház teljes programjáért klikk Az Örkény István Színház 2004. szeptember 21-én alakult a korábbi Madách Kamara Színházból.



A színház névadója, Örkény István író, színházi dramaturg volt.

A magyar irodalom kötelező versei Azt meséld el, Pista!

Ezen az estén az író a színész testét ölti magára.



Hamlet

Kicsoda Hamlet? Ami biztos, dán herceg, a nemrég elhunyt király fia. Minden más talány. Édes Anna

Kosztolányi Dezső: Édes Anna Rendező: Szenteczki Zita Bemutató: 2019. október 3. Kertész utcai Shaxpeare-mosó

Rendező: Bodó Viktor Bemutató: 2019. szeptember 28.



A hattyú

A hattyú mesterkomédia: bravúros humorú, szellemesen éleslátó, pestiesen gúnyos. Patika

A bölcsek azt állítják, hogy az élet célja az, hogy boldogok legyünk. De mi jelenti a boldogságot? Az apró dolgok? Kezében a boldogság receptje – de vajon létezik-e az a patika, ahol mindez kiváltható? Tóték

tragikomédia két részben



Macbeth

A Macbeth időtlen mese a hatalomvágyról, a gyilkosságról és a végeérhetetlen erőszakról. Az eleinte vonakodva gyilkoló Macbeth, miután elfoglalja a trónt, hidegvérű sorozatgyilkossá válik. Felesége, a tettestárs Lady Macbeth, beleőrül tettébe. ANYÁM TYÚKJA (2.)

A magyar irodalom kötelező versei Secondhand (szovjetűdök)

Szvetlana Alekszijevics fehérorosz írónő, aki keresztül-kasul utazta a Szovjetuniót, majd annak utódállamait, hogy interjúkat készítsen egyszerű emberekkel, akik szemtanúi voltak a nagy kommunista birodalom széthullásának, testközelből élték át a csernobili katasztrófát vagy az afganisztáni háborút.Ezek a vallomások eddig soha nem tapasztalt éles fénnyel világítják meg a poszt-szovjet társadalmak traumáit, miközben rendkívül részletgazdag leírását adják az átélt eseményeknek.



Diggerdrájver

Az előadás szövegét Diggerdriver blogjának felhasználásával szerkesztette: Bagossy László és Epres Attila Az ügynök halála

Willy Loman egyre több időt tölt a múltban, képzelet és valóság határán. Pénzt már nem keres, tartaléka nincs. Fiai sodródó léhűtők, nagy tervekkel, amiket ő maga ültetett a fejükbe. Neki is nagy tervei voltak, pénz, dicsőség, boldogság, de csak háromszáz havi letörlesztett banki részlet lett belőlük. Az álmok álmok maradtak – és felfalták a maradék jövőt. A mélyben (Éjjeli menedékhely)

Egy tucatnyi ember él összeszorulva. Kötekednek, kiabálnak, kornyikálnak – próbálják betapasztani a fülüket, hogy ne hallják se a másikat, sem önmagukat. Az irritált létezésben minden perc elviselhetetlennek, minden alak menthetetlennek tűnik, amíg be nem lép egy vándor....



Az üvegbúra

Esther Greenwood élete a megtestesült amerikai álom. Húszévesen egy híres női magazin ösztöndíjas gyakornoka, és sorra nyílnak előtte a kapuk. New Yorkban szakmai sikerek, fogadások, hírességek forgatagába kerül, ám ő úgy érzi, képtelen megfelelni az elvárásoknak. József és testvérei

Thomas Mann regénye a 20. század legnagyobb szellemi vállalkozásainak egyike, az ókori kelet mítoszainak és vallásainak értelmező újramesélése. Népek és törzsek, istenek és emberek, nők és férfiak történetei fonódnak össze benne, és vezetnek vissza az emberi kultúra kialakulásának mélységes mélyen eredő gyökereiig. Pedig én jó anya voltam

egyszemélyes dokumentum-dráma Az Örkény István Színház és a Pinceszínház közös produkciója



Tartuffe

Bagossy László rendezésében látható Moliere Tartuffe-je Parti Nagy Lajos szabad fordításában A lélek legszebb éjszakája

Az előadást 18 éven felüli nézőinknek ajánljuk. A Dohány utcai seriff

AZ ELŐADÁS SZÖVEGE A VÉSZKORSZAK ALATT ELHURCOLTAK VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL ÁLL ÖSSZE, ÉS TELJES SÖTÉTBEN JÁTSSZÁK Két néni, ha megindul

Pierre Notte darabja – melyet most két fiatal színésznő játszik – egyszerre fekete humorú kabaré, egzisztencialista bohóctréfa és a francia sanzonok nosztalgiájából ihletődő rafinált giccs, melyben Charles Aznavour (is) énekel.



Pionírszív

Daniela Kapitáňová regényének főhőse Samko Tále, egy 44 éves, enyhén szellemi fogyatékos, törpe növésű férfi.