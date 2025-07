Új kedvencünk: Bulvár stop - egy talkshow, amit nem hagyhatsz ki A Bulvár STOP a magyar talkshowk egyik friss és izgalmas szereplője. Különlegessége, hogy páros műsorvezetésben zajlik: Dina és Ádám nemcsak a képernyőn, de az életben is egy párt alkotnak. A vendégek között influencerek, tévés személyiségek és pályakezdők is szerepelnek.



Náluk adott életében először interjút többek között Radics Zsombor, Docsicsi vagy Orosz Anett. De feltűnt már Kandász Andi, Kiss Márk és Horti Gábor is. Minden adás egy beszélgetéssel indul, majd következik a különleges rovat: Most Ugrik a Majom a Vízbe (MUAMAV), ahol a vendégek 5 izzasztó kérdést kapnak.



Egyetlen kérdésre mondhatnak STOP-ot – a többire válaszolniuk kell, de nem tudják, mikor jön a legnehezebb. A csatorna célja egyszerű: szórakoztatni. Nincs politikai elemzés, nincs megmondás – csak egy-két óra kikapcsolódás. Ajánlott epizódok zenészekkel: Bari Laci: „Nem szabad a pénzért, vagy Arénáért csinálni”

Berki Patrik: „Hálás vagyok azoknak, akik bántalmaztak" [2025.07.13.]