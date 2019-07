Turay Ida Színház: programok, jegyek itt

KUKAC KATA KALANDJAI Turay Ida Színház

Kukac Kata pillangó szeretne lenni, így hát elindul kalandos útjára az erdőbe....

SALSA, SZIVAR, SZERELEM... Turay Ida Színház

Hamisítatlan kubai zenét, pikáns táncokat, forró szerelemmel, barátsággal és küzdelemmel átitatott történetet ígér a Salsa, szivar, szerelem.

"HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL" Turay Ida Színház



"ROCKNAGYI" Turay Ida Színház

Töretlen siker, őstehetség, kikezdhetetlen méltóság, ikon, nagyasszony, rocknagyi. Nem lehet más, csak a Turner! Minden szó igaz. És mégis csak az igazság egyik fele. De mi van a másik oldalon? Egy sors, ami többször táplálkozott sárból, mint fényből…

CABARET

CABARET Turay Ida Színház

1930-as évek, Berlin. A város izgalmas, szabad, a mulatókban repkednek a harisnyatartók, a táncos lányok szexisek és olcsón kapható gyönyörökkel csábítanak mindenkit, aki ebbe a világba téved.

ALADDIN

ALADDIN Turay Ida Színház

ÉDES BOSSZÚ

ÉDES BOSSZÚ Turay Ida Színház

Donald Churchill: ÉDES BOSSZÚ Vígjáték két részben

FÉRJ NÉLKÜL TÖKÉLETES

FÉRJ NÉLKÜL TÖKÉLETES Turay Ida Színház

A barátság fontos dolog; akkor is, ha az ember férjnél van, hát még, ha válik! Milyen jó is, ha van egy barátnő, aki összeszed bennünket, amíg összeszedjük magunkat, akire főzhetünk, akinek átrendezhetjük a lakását – még ha nem is éhes, és egyenesen rühelli a rendet.

"HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL" Turay Ida Színház

ZITA

ZITA "MAGYAR KIRÁLYNÉK" sorozat Turay Ida Színház

Múlt és jelen, hagyomány és változás, két – szinte végletekig eltérő – világnézet ütközik meg, hogy végül valami egészen különös kapcsolat szülessen a két nő között. Jöjjenek velünk egy elképesztően izgalmas, időn és tereken átívelő utazásra. Nem tart sokáig. Mindössze száz év – hetvenhét percben.

A FÉRFIAK A FEJÜKRE ESTEK!

A FÉRFIAK A FEJÜKRE ESTEK! Turay Ida Színház

A FÉRFIAK A FEJÜKRE ESTEK zenés vígjáték

INDUL A BAKTERHÁZ.

INDUL A BAKTERHÁZ. Turay Ida Színház

A kacagtató regény, a magyar filmek legje a színpadon. Bendegúz „meséje” a világról, és arról, mivé lesz a szilvás gombóc faluhelyen.

ÉGBEN MARADT REPÜLŐ

ÉGBEN MARADT REPÜLŐ Turay Ida Színház

Lara De Mare: ÉGBEN MARADT REPÜLŐ Zenés titkok Edit Piaf életéből

CSAK KÉTSZER VAGY FIATAL

CSAK KÉTSZER VAGY FIATAL Turay Ida Színház

Ron Aldridge:CSAK KÉTSZER VAGY FIATAL vígjáték két részben

ÁRTATLAN VAGYOK!

ÁRTATLAN VAGYOK! Turay Ida Színház

Olaszország – napfény – szerelem, s egy vitorlás hajó, amely felborul. Természetesen a legrosszabbkor, hiszen a fiatal, cserfes lány meztelenül marad a jéghideg vízben.

A NŐK (IS) A FEJÜKRE ESTEK

A NŐK (IS) A FEJÜKRE ESTEK Turay Ida Színház

Mit csinál a Nő, ha már nem ennyi, de még nem is annyi!? És hirtelen ráeszmél: vészesen közeledik az utolsó utáni pillanat, amikor talán még… Eddig a Férfiakon nevettünk önfeledten, most tetszik – nem tetszik, rajtunk Nőkön a sor. Ebben a darabban kicsit a Nők elé gurul az a bizonyos görbe tükör. “A férfiak a fejükre estek!” című darab már jólismert hősei mellett természetesen új szereplők is felbukkannak.

HYPPOLIT A LAKÁJ

HYPPOLIT A LAKÁJ Turay Ida Színház

Schneider Mátyás fuvarozó egyik napról a másikra sikeres lesz. Gazdagságát azonban megkeseríti, hogy felesége egy grófi lakájt szerződtet, mert nagypolgári életet akar élni. Az arisztokrata családoknál szolgáló Hyppolit megjelenése az újgazdag Schneider-házban számos nevettető, mulatságos helyzetre ad alkalmat.

SZERELEM

SZERELEM Turay Ida Színház

A Mikó István által elképzelt és rendezett tragikomédia a vidéki kisvárosban élő, Szalay család három lányának örök várakozásáról, vőlegényekért folytatott versengéséről szól.

GIRLS - SWING

GIRLS - SWING "Tánc az életünk" Turay Ida Színház

Egy különleges világba repítjük vissza nézőinket: 1930. Los Angeles. Gershwin fantasztikus muzsikája, szerelem, megcsalás, félreértés, őrületes táncok és egy poros kis tánciskola. És beindul a kémia nő és férfi között… De mit akar a férfi ? … Mit akar a nő?

EGY SZERETHETŐ NŐ

EGY SZERETHETŐ NŐ Turay Ida Színház

Mire vágyik egy magányos nő? Hogy valaki végre szépnek, vonzónak, okosnak lássa. Miért menekül mégis a férfi elől, aki pontosan ezt a tükröt tartja elé? Mert már bizalom vesztett? Mert azt hiszi, hogy csak egy könnyű éjszaka reményében hazudnak neki?

NA, DE ÁLLAMTITKÁR ÚR

NA, DE ÁLLAMTITKÁR ÚR Turay Ida Színház

Újabb fergeteges, kacagtató vígjáték a Turay Ida Színház színpadán!

OSZTRIGÁS MICI

OSZTRIGÁS MICI Turay Ida Színház

zenés bohózat 3 felvonásban



[2019.07.20.]