Péter Szabó Szilvia kislányának már most kiváló a zenei ízlése. A két hónapos Emma imádja, ha édesanyja énekel neki, és ha valamiért kicsit nyűgösebb az átlagosnál, a szokásos anyai praktikák mellett a zene nyugtatja meg leginkább. A két hónapos Emma imádja, ha édesanyja énekel neki, és ha valamiért kicsit nyűgösebb az átlagosnál, a szokásos anyai praktikák mellett a zene nyugtatja meg leginkább. Szilvi már a baba sírásából tudja, mi lehet a baj, a hasfájást például a legjobban Máté Péter dalai csillapítják. Péter Szabó Szilvi és kislánya teljesen egy hullámhosszon vannak. Szilvi elmondása szerint kissé aggódós természetét a pici átformálta, neki köszönhetően sokkal nyugodtabb, türelmesebb lett. Emma alapvetően nagyon jó baba, de persze vannak időszakok, amikor nyűgösebb egy kicsit, és ilyenkor a népszerű énekesnő gondos anyukaként próbál minél hamarabb megoldást találni a problémára. Emma még nem tudja elmondani mi a baja „A kislányomnak köszönhetem, hogy ma már sokkal türelmesebb vagyok. Ez volt Emma első tanítása, de biztos vagyok benne, hogy lesz más is, amit számomra tartogat" - kezdte Péter Szabó Szilvi. „Az első perctől nagyon egymásra hangolódtunk, már kitapasztaltam mikor miért sír, és általában arra is mindig van bevált módszer, hogy mivel tudom megnyugtatni. Hasfájás esetén például különösen jó gyógyír néhány Máté Péter sláger, azt pedig rendkívül szereti, ha teli torokból énekelek neki. Ezek olyan kis praktikák a mindennapjainkban, amelyekkel meg tudom vigasztalni őt, és ez nagyon sokat számít nekem is. A párommal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban odafigyeljünk a lányunkra, ezért tartjuk fontosnak a Czeizel Intézet által javasolt csecsemőknek szóló szűrővizsgálatokat. Az ilyen korban elvégezendő ultrahangvizsgálaton alaposan megvizsgálták a hasát, koponyáját és a csípőjét is. Nincs is annál nagyobb dolog egy szülőnek, ha tudja, hogy a gyermekével minden rendben van. Emma még nem tudja elmondani mi a baja, a mi felelősségünk megbizonyosodni róla, hogy szépen fejlődik" – tette hozzá Szilvi. [2017.01.31.]

Johan János prímás és zenekara zenekar [2017.01.21.]