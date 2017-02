Megjelent Tóth Gabi Hosszú idők című dalának videokklipje! Megjelent! Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi Hosszú idők videóklipje. Tóth Gabi új projektjének első szerzeménye, a Hosszú idők csont nélkül, elképesztően magas pontszámokkal jutott be A Dal 2017 döntőjébe, így jó eséllyel képviselheti Magyarországot a 2017-es Eurovíziós dalfesztiválon. Ehhez a dalhoz készített most videót miki357, melyről Gabi így nyilatkozott: „Talán ezt a klipemet vártam a legjobban. A dal szövege szinte egy mesevilágba kalauzol, egy álomszerű, kicsit szürreális jelenetet ír le és azt szerettük volna, hogy a hozzá készülő music videó is ilyen legyen. Nagyszerű alkotócsapat jött össze és egy különleges és ihletett hangulatú forgatási nap volt, éjszakába nyúló munkával, de minden pillanata megérte. Remélem a klip nézői is ezt fogják érezni.” A fülbemászó népzenei dallamokkal tarkított dalt kifejező szövege mellett az is különlegessé teszi, hogy Gabi életében először nem csak előadóként, de szerzőként is közreműködött. [2017.02.18.] Megosztom: