A Dal 2017 döntő - a győztes Pápai Joci így nyilatkozott

Pápai Joci és az Origo című dal nyerte A Dal 2017 című showműsort szombaton Budapesten.



A Duna és a Duna World csatornán élőben sugárzott döntőbe jutott a Kállay Saunders Band a Seventeen című dallal, Kanizsa Gina a Fall Like Rainnel, a Leander Kills az Élet című számmal, Pápai Joci az Origo című szerzeménnyel, Radics Gigi See It Through című dalával, a Soulwave a Kalandorral, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időkkel, valamint Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj című dallal.



A finalista dalok meghallgatása után a szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 8 és 10 pontot adnak az általuk legjobbnak tartott négy dalnak. Pápai Joci előadásában az Origo, Zävodi + Berkes Olivértől a #háttérzaj, Kanizsa Ginától a Fall Like Rain és Radics Gigitől a See It Through közül a tévénézők választották ki a nyertest.



A nézőktől Pápai Joci és az Origo kapta a legtöbb szavazatot, így ő képviselheti Magyarországot május 9. és 13. között Kijevben, az Eurovíziós Dalfesztiválon.



Pápai Joci a showműsor után, a Dal - Kulissza című műsorban hatalmas áttörésnek nevezte azt, hogy győzött. "Hittem a dalomban, életem legfontosabb dala volt ez" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a végső győzelemre ugyanakkor nem számított, mert erős nevekkel és produkciókkal versenyezett.



Kiemelte: az, hogy megnyerte A Dal 2017-et, "nagyon nagy üzenet a romaság számára", ez is azt bizonyítja, hogy ha keményen dolgozunk, akkor befogadnak.



Pápai Joci hozzátette, hogy májusban Kijevben harcolni fog az ország sikeréért és igyekszik majd a legjobbat nyújtani.



- MTI -

[2017.02.19.]