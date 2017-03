Fonogram 2017 - az eddigi díjazottak névsora 2017. március 1-én este kiderül, melyek voltak a 2016-os év legjobb albumai és hangfelvételei, s ezekért kik kapják az idei Fonogram-díjakat! A magyar zenei élet kiemelkedő eseményét, a Fonogram - Magyar Zenei Díj gálaestet ezen a néven immár tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége. A tavalyi óriási sikerű rendezvényhez hasonlóan idén is az egykori legendás Budai Ifjúsági Park, vagyis a felújított Várkert Bazár ad otthont a "magyar Grammy"-ként is emlegetett díjátadónak. Zajlik a díjátadó, jövünk az eredményekkel. Az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele: PÉTER KASZÁS - Infinity Project (Magneoton) Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele: PALYA BEA - Tovább nő (szerzői kiadás) Az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele: HŐSÖK - Lepörög a film / Életút / Felejtés / Ha én lennék a főnök / Legjobban / Menj tovább / Nem vagy egyedül (Gold Record) Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele MÁRIÓ - Duett Album (ko records) Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele JÓNÁS VERA EXPERIMENT - Tiger, Now! (Launching Gagarin Records & Management)



Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele: ASPHALT HORSEMEN - Brotherhood (GrundRecords)