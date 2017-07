Nemzetközi kincsnek tartják Mága Zoltán Különleges művek, világhírű komolyzenei darabok, magyar zeneszerzők virtuóz művei, hegedűversenyek és az operairodalom kedvelt áriái is színre kerültek Mága Zoltán Hegedűvel a világ körül című turnéja 50. állomásán, szombat este az Operaházban. Korunk egyik legnagyobb hegedűművésze, Shlomo Mintz, a görög tenorsztár Mario Franguolis, a világhírű Kossuth-díjas karmester, Vásáry Tamás, a világszerte ünnepelt Kossuth-díjas operaénekes, Komlósi Ildikó, rangos operaházak dívája, Sümegi Eszter és a Liszt-díjas hegedűművész, Szabadi Vilmos és Oláh Kálmán Liszt-díjas zongoraművész is fellépett a Hegedűgála az Operában című ünnepi gálán. A közönség a műsor végén állva ünnepelte a művészeket. A teltházas jubileumi koncert végén Mága Zoltán bejelentette: második alkalommal is útjára indítja 100 Templomi Koncert jótékonysági hangversenysorozatát. A világ legrangosabb hangversenytermei – köztük a New York-i Carnegie Hall, a Lincoln Center, a Szöuli Operaház, a Wiener Konzerthauz, a Torontói Zeneakadémia, és a Pekingi Operaház – után, Európa legpatinásabb operaházába a Magyar Állami Operaházba is megérkezett Mága Zoltán Hegedűvel a világ körül című turnéja, méghozzá az 50. jubileumi koncerttel. Mága Zoltán együtt lépett az Operaház színpadára a világ egyik leghíresebb hegedűművészével, az orosz-izraeli származású Shlomo Mintz-cel, aki rendszeresen koncertezik a világ leghíresebb karmestereivel és zenekaraival. A Hegedűvel a világ körül című turné 50. jubileumi gálaestjének legkülönlegesebb produkciója volt, amikor Mága Zoltán közösen játszott egy versenyművet a kifogástalan zeneisége, stilisztikai sokoldalúsága és technikája miatt Paganini specialistaként is gyakorta emlegetett művésszel.



A két neves hegedűvirtuóz Bach d-moll kettős-hegedűversenyét adta elő bravúrosan, vastaps kíséretében. A korunk nagy hegedűművészeként emlegetett Shlomo Mintz nemcsak a hegedűversenyben, hanem már első színpadra lépése alkalmával, Pablo de Sarasate operatémára komponált darabjában kiválóan bemutatta fölényes hegedűtudását, virtuóz technikáját. A karmesterként is ünnepelt művész Massenet Thais Meditation című operájából önállósult kis remekművet vezényelte, melyben Mága Zoltán lírai hegedűjátéka vitte a vezető szólamot. Shlomo Mintz Mága Zoltán művészetéről elmondta: „intelligens művész, játéka nem kevesebb, mint egy nemzeti kincs és ennek minden ízében meg is felel, előadásmódjának és a zene szeretetének őszinte kombinációja miatt. Csodálatos, ahogy ötvözi a különböző stílusokat, egyedi stílust teremtve." Shlomo Mintz a magyar közönséget és zenét is méltatta: „a legjobb európai közönségek egyike, főképpen azért, mert a tradíció az ereikben folyik. Magyarországnak hatalmas a zene iránti szeretete, nagyszerű zenei kultúrával rendelkezik, elég csak Bartók Béla, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Hubay Jenő, Weiner Leó, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Reményi Ede munkásságára gondolni. A hegedűtanárom is magyar volt, így biztosan állíthatom, a magyaroknak nagyon különleges kapcsolata van a hangokkal és a zenével - tette hozzá. A mesterként emlegetett korszakalkotó hegedűművésszel a magyar zenét népszerűsítő Mága Zoltán is egyetértett. „Egy nép legjobban a népdalain keresztül ismerhető meg" – vallotta Kodály Zoltán, a magyar zene egyik legmeghatározóbb képviselője. Én is vallom, hogy népdalainkon keresztül megmutathatjuk, milyen csodálatos nemzet vagyunk, ezért több mint három évtizede misszióm, hogy a magyar zenei kultúrát megszerettessem az egész világon. Az ízig-vérig magyar művek drámai, színpadi ereje a világ minden pontján megnyitja a szíveket, én pedig hitvallásomnak tekintem, hogy méltóképpen interpretáljam azokat. Megtisztelő, hogy a világ legrangosabb színpadain képviselhetem a hazámat" – fogalmazott Mága Zoltán.

Mága Zoltán zenei eszközeinek zseniális használatával bűvölte el a publikumot, az exkluzív gálaesten fergeteges ritmusú muzsikák csendültek fel a kontinensünk szívéből, a Kárpát-medencéből.



A repertoárban helyet kapott az egyetemes magyar kultúra és a világörökség részét képező cigányzene is. A hegedűgála műsorból nem hiányozhatott Reményi Ede Repülj fecském című virtuóz zeneműve, amelyet Mága Zoltán roma zenésztársaival adott elő, akiknek minden koncertjén lehetőséget ad a kiemelt szereplésre. Pablo de Sarasate talán egyik legismertebb darabja a Cigánymelódiák is nagy sikert aratott. Hallhatta a publikum a legfiatalabb virtuózt, ifjabb Mága Zoltánt is, aki képzett hegedűművészekhez illő technikával játszotta Muszorgszkij bensőséges és impresszionista módra kifinomult lírájának talán legszebb alkotását a Gopak című művet. Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője és docense Johann Sebastian Bach:g-moll hegedű-szóló szonátáját adta elő. A Kossuth-díjas művész Szakcsi Lakatos Béla zongoraszólója és kísérete, valamint a sztárvendégeként színpadra lépő Shlomo Mintz vezénylete mellett, Mága Zoltán a Schindler listája című film betétdalát is eljátszotta.



Az instrumentális darabok mellett vokális darabok is szerepeltek az ünnepi koncerten a kiváló, remek hangi kvalitással rendelkező világhírű előadóművészek interpretálásában. Hallhatta a publikum Mario Frangoulis görög tenort, napjaink egyik legképzettebb és leguniverzálisabb énekesét. A művész Mága Zoltánnal először Los Angelesben lépett fel a nagy sikerrel lezajlott Hegedűvel a világ körül turné amerikai nyitó koncertjének sztárvendégeként. Az est nagy meglepetése volt, hogy Mario Frangoulis - aki Placido Domingotól Celine Dionig énekelt már a legnagyobbakkal -, ezúttal Mága Jenniferrel adott elő egy duettet, amelyet többször visszatapsolt a közönség. Az első albumát készítő Mága Jennifer szólószáma is hatalmas sikert aratott. Az ünnepi koncert fellépői között köszönthettük a gyönyörű hangú mezzoszoprán énekesnőt, a magyar operavilág büszkeségét, a Kossuth-díjas Komlósi Ildikót, aki az első felvonásban Carmenként állt színpadra, majd a második felvonásban Sámson és Delila operájából Delila áriáját adta elő. Csodálatos előadással készült korunk egyik legnagyszerűbb szopránja, az Operaház ünnepelt énekese Sümegi Eszter is. Világhírű szólistánk a rendkívül gazdag repertoárjából az operairodalom egyik gyöngyszemét, Aida áriáját énekelte. A hangversenyt Kerényi Miklós Gábor KERO rendezte, a műsorvezető Ördög Nóra volt. Közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, vezényelt Cser Ádám. Az ünnepi koncert végén hangos siker, vastaps és ováció kíséretében kezdődött meg a finálé. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Vásáry Tamás a legnevesebb zenekarok – köztük a Berlin Philharmoniker, a New York Philharmonic, a London Symphony, az Orchestre National de France – után, immár második alkalommal vezényelte a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekart. A világhírű karmester Berlioz Rákóczi-indulójával zárta a gálaműsort. A három évvel ezelőtt útjára indított 100 állomásos turné tovább folytatódik, Mága Zoltán a magyar kultúra egyetemességét népszerűsíti majd a következő ötven koncerten is. A Prima Primissima-díjas hegedűvirtuózt már nagyon várják Oroszországban, Izraelben, Ausztráliában és Új-Zélandon, de visszatér Amerikába, a New York-i Carnegie Hallba is. A 100. állomást pedig Magyarországon, szeretné ünnepelni.

A világkörüli turné ellenére a hazai közönségnek sem kell nélkülöznie Mága Zoltán különleges zenéjét, a Szeretet Hegedűse több koncerttel is készül, és nem hanyagolja el karitatív misszióját sem.



A gálán bejelentette: az ősszel második alkalommal is megkezdi 100 Templomi Koncert jótékonysági hangversenysorozatát. Emellett pedig a X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncert igazi világpremier lesz, hiszen Amerikában és Kínában több mint egymilliárd emberhez juthat el műsora. A sztárvendég a világ legismertebb zenei szaktekintélye - Céline Dion, Andrea Bocelli, Beyoncé, Madonna és Mariah Carey zenei producere és művésztársa - David Foster lesz! A teljes gálaműsort az Egyesült Államok elsőszámú közszolgálati televízió-társasága, a PBS rögzíti, így a tengerentúlon 120 millió ember láthatja majd főműsoridőben Európa legnagyobb újévi gálaestjét.



A hegedűs minden eddiginél különlegesebb koncerttel és káprázatos látványvilággal készül a X. Budapesti Újévi Koncertre. Fotók: Nánási Pál és Schumy Csaba [2017.07.19.] Megosztom: