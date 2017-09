Kiderült ki hozta össze Korda Györgyöt és Balázs Klárit Nemrég tarották meg a hetedik ingyenes Szenes Iván Emlékkoncertet, immár a híres dalköltőről elnevezett téren. Az est folyamán három generáció: Szenes Andor, Szenes Iván és Szenes Andrea dalai csendültek fel a legendássá vált találkozások terén. A hagyományokhoz híven, a koncerten adták át a Szenes Iván Művészeti díjakat, valamint a Szenes Iván Ötletdíjat, amelyet Kocsis Máté Józsefváros polgármestere vett át a Szenes Iván tér ötletéért és az emlékkoncert megalkotásának kezdeményezéséért. – Örülünk, hogy Szenes Iván Józsefvárosi volt, hisz így látogat el ilyen sok ember ide. Iván generációkat tanított meg együtt énekelni, dalai pedig halhatatlanok. Amíg emlékezünk rá, Ő örökké élni fog - köszönte meg beszédében a dalköltőnek a közösségért való évtizedes munkáját. A nagyszabású, zenés show-ban Bodrogi Gyula és Szenes Andrea a rendezvény két műsorvezetője osztottak meg eddig nem hallott történeteket a közönséggel. Bodrogi Gyula a legendás dalszövegíróra emlékezve elmondta: Szenes Ivánt mindenki szerette, elég körülnézni a széksorok között, generációkat hoz össze ma is, a nézőtéren és a színpadon egyaránt. Az est háziasszonya pedig elárulta, hogy elnökletével nemrég megalakult a Tisztviselőtelepi Kulturális Önkormányzati Központ, amely többek közt a tisztviselőtelepiek és a Szenes Iván tér szellemiségét szeretné képviselni a nyilvánosság előtt. A Szenes Iván Életműdíjat a most először résztvevő Korda György kapta. A díjat Andy Vajna, a magyar filmipar megújításáért felelős kormánybiztos adta át. Az énekes, a dalköltő érzelmesebb dalait vitte hatalmas sikerre, melyek közül az egyikkel még annak idején a Táncdalfesztivált is megnyerte. Korda György azt is elárulta, hogy annak idején, feleségét Balázs Klárit, Szenes Iván mutatta be neki. A Szenes Iván Művészeti díjat Király Linda vehette át a Szenes-dalok különleges feldolgozásáért, előadásáért és a fiatalabb generációhoz történő eljuttatásáért. A népszerű énekesnő azon dolgozik, hogy a Hosszú az a nap című dal angol nyelvű átdolgozása világslágerré váljon. A Kornay-Szenes Iván női díjat idén Voith Ági színésznő kapta. A művésznő több mint 5 évtizeden keresztül vitte sikerre Szenes Iván színdarabjait, melyekből több sláger is született pl. az Engem nem lehet elfelejteni vagy a Jamaikai trombitás. Az idei koncert legmaradandóbb élménye volt, amikor a közönség, közösségépítő erejét bizonyítva, együtt énekelte Bodrogi Gyula és Szenes Andrea közösen írt dalát a Szervusz Szenes Iván tért. Továbbá emlékezetes produkcióval lépett színpadra Nyári Károly, Nyári Edit és Nyári Alíz is, amely különlegesnek nevezhető, hisz köztudottan Szenes Iván is szoros kapcsolatot ápolt lányával, Andreával. Malek Andrea első alkalommal lépett színpadra a koncerten gyermektáncosaival. Balázs Fecó, akiről a koncert közben azt is megtudtuk, hogy Szenes Iván szerzőtársa volt, az Én a szívemmel sohasem spóroltam című dalt adta elő. A máig ismeretlen szerzeményt, Szenes Ivánnal közösen alkották. Balázs Fecó a dal megírása után 27 évvel jött rá, hogy az róla szól. Aradszky László idén ismét megújult: Marci nevű, mindössze hat esztendős unokájával a Lazítani című nagysikerű slágerrel kápráztatta el a közönséget. Különlegesség volt továbbá, hogy az est folyamán először lépett a Szenes téri színpadra a Józsefvárosi Cigányzenekar Kathy-Horváth Lajos vezetésével. A formáció Tabáni István előadásában a Mindenkinek van egy álma című dalt, majd a tér himnuszát, a Találkozás a Szenes Iván téren című szerzeményt adta elő, amelyről kiderült, hogy Szalay-Bobrovnicky Alexandra Főpolgármester-helyettes kedvence volt. Az ötórás, tízezer fős esemény is bizonyítja, hogy a Szenes Iván Emlékkoncert Budapest kiemelt rendezvényévé nőtte ki magát. Ez a Szenes Ivános hangulat sehol máshol nem érzékelhető. Korábban soha ennyien nem jöttek el erre a térre. A nagysikerű rendezvény végén az előadók és a közönség is egyetértett abban, hogy jövőre, szeptember 9-én ismét találkoznak a Szenes Iván téren. – PR Presston – [2017.09.21.] Megosztom: