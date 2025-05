Budapesten ad jubileumi koncertet a Mandoki Soulmates

Leslie Mandoki és nemzetközi zenésztársulása, a Mandoki Soulmates egyéves jubileumát ünnepli „A Memory Of Our Future” című albumának, amely a progresszív rock, a jazz és a világzene elemeivel reflektál korunk társadalmi kihívásaira. Az analóg technikával készült lemez a zene emberformáló erejét hangsúlyozza, egyúttal Mandoki több mint három évtizedes pályájának csúcspontját jelzi. Az albumot a Rock & Roll Hall of Fame is elismerte, míg augusztusban Budapesten jubileumi koncerttel idézik meg az emberi összetartozás és szabadságvágy eszméjét.



Egy évvel ezelőtt, 2024. május 10-én jelent meg a Mandoki Soulmates műve, a „A Memory Of Our Future” egy olyan zenei alkotás, amely mára sokkal több lett, mint egy zenei jó album, ez egy örök érvényű utazássá vált, üzenet, vallomás és iránytű a jövőbe.



Leslie Mandoki és a soulmates szupercsapat, a progresszív rock, a jazz-fúzió és a világzene eszközeivel egy kiemelkedő szellemi közösséget hozott létre. Ez a lemez a világ kihívásaira egy igazi művészi válasz, egy felismerés, hogy a tapasztalatokból születő tudás és a közösen átélt történetek formálják a reményteli jövő álmait.



Az „A Memory Of Our Future” dalai mélyen emberiek, egyszerre tükrözik az egyéni sorsok drámáit, és a közös felelősséget, amely mindannyiunkat összeköt. Az album emlékeztet minket, hogy a zene nem csupán szórakoztatás, hanem a közös emberi tapasztalatok őrzője, a szabadság, szabadságvágy és szeretet szószólója.



Az album megjelenése óta bejárta a világot: koncertszínpadokon, zenei fesztiválokon, ikonikus helyszíneken csendült fel, eljutva a világ minden szegletébe. De a legnagyobb utat nem földrajzilag tette meg, hanem a szívekben és a tudatokban hagyott mély nyomot.



A lemez egy gyönyörű, időtlen emlékeztető abban, hogy az álmaink nem a múlt árnyai, hanem a jövő fényei és minden egyes hang, minden egyes dallam egy új remény születése.



Analóg mestermű egy digitális világban



A „A Memory Of Our Future” tartalmában, formájában is egyedülálló alkotás, valódi tisztelgés a zene kézműves hagyományai előtt egy olyan korban, ahol a digitális technológia szinte mindent ural. A lemez minden egyes hangja, minden rezdülése egy tudatos művészi döntés eredménye, amely az emberközeli, organikus megszólalást helyezte a középpontba. A teljes alkotói folyamat, a felvételek rögzítése, a keverés, a maszterelés, sőt még a vágás is teljes egészében analóg technikával történt, éppen úgy, ahogy a zene aranykorában.



A dalok Red Rock Studio időtlen falai között születtek meg, ahol a hangszerek, az énekhangok, az ÜGY egyesült egymással a klasszikus értékrend szellemében. A felvételek varázslatát a legendás Greg Calbi emelte mesteri szintre a Sterling Sound stúdióban, New York szívében, akinek munkája számtalan világhírű művet tett már halhatatlanná. A végső simításokat az Emil Berliner Studioban végezték, tovább örökítve azt az analóg hagyományt, amely egyszerre hordozza a melegséget, az életteliséget és a részletek iránti elkötelezett alázatot. Ez a művészi hitvallás érezhető minden egyes dallamban: a meleg, lüktető, természetes hangzás, amely szinte lélegzik….éles kontrasztban a digitális világ rideg, tökéletesen sterilre szabott hangképeivel.



A „A Memory Of Our Future” egy emlékeztető arra, hogy a zene valódi ereje nem a technológiai tökéletességben rejlik, hanem abban a varázslatban, amikor a művész közvetlenül a megérinti a közönséget, hallgatókat.



Az „A Memory Of Our Future” album nemcsak zenei teljesítményében kiemelkedő, hanem a közreműködő művészek tekintetében is egyedülálló mérföldkő. Leslie Mandoki vezetésével olyan világszerte ismert és elismert zenészlegendák csatlakoztak a projekthez, akik maguk is a modern zenei történelem meghatározó alakjai.



A szupercsapat, a rock, a jazz és a fusion műfajok legnagyobb mestereiből állt össze. A résztvevők között ott vannak többek között Ian Andersont (Jethro Tull), Mike Sternt, Al Di Meolát, Randy Breckert, Till Brönnert, Bill Evanst, John Helliwellt (Supertramp), Cory Henryt, Richard Bonát, Steve Baileyt és Simon Phillipset (Toto).



Az énekesi fronton olyan kiválóságok erősítik a produkciót, mint Tony Carey (Rainbow), Nick Van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten a Supertramp egykori tagjai). valamint a fiatal tehetség, Julia Mandoki akit alkotói vénája és énekhangja teszi teljessé. Ők azok a kivételes előadók,akik mindannyian Leslie Mandoki köré gyűltek, aki nemcsak a zenekar alapítója és vezetője, hanem egyben a dalok komponistája, szövegírója és előadója is. Az album, egyesíti a progresszív rock, a jazz, a világzene legjavát, és amely egyetlen szóban összefoglalható: Soulmates.



Az „A Memory Of Our Future” album dalai mély társadalmi és emberi üzeneteket közvetítenek, reflektálva korunk globális kihívásaira és az emberi közösségek előtt álló feladatokra.



A Blood in the Water és az Enigma of Reason című szerzemények a modern társadalom ellentmondásaira, konfliktusaira és az egyre növekvő társadalmi feszültségekre reflektálnak, éles tükröt tartva a jelenkor problémái elé.



A Devil's Encyclopedia kritikus szemmel vizsgálja a közösségi média világát, amely gyakran hamis valóságot tár a felhasználók elé, torzítva ezzel a valós események és emberi kapcsolatok értelmezését.



Az I Am Because You Are a kölcsönös tisztelet, az emberi összetartozás és az együttérzés fontosságát állítja középpontba, rámutatva arra, hogy az egymás iránti felelősségvállalás alapvető érték egy fenntarthatóbb jövő megteremtésében.



A címadó dal, az A Memory Of Our Future különösen emblematikus… a múlt örökségeinek és a jövő lehetőségeinek összeolvadásáról szól. Arról a felismerésről, hogy a korábbi tapasztalatok, közösen átélt történetek és tanulságok hogyan formálhatják reményteljesebbé a jövőt.



Ez a zenei anyag nem pusztán szórakoztat: elgondolkodtat, felelősségre hív, és hidat épít a generációk és kultúrák között megtestesítve azt a szellemiséget, amely mindig is Lelsie Mandoki védjegye volt.



Ebben az évben a Rock & Roll Hall of Fame méltó pompával és ünnepléssel állított emléket Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates több mint harmincéves, legendás pályafutásának. Az "A Memory Of Our Future" album elismeréssel került az est középpontjába, megerősítve a Soulmates globális sikerét és kiemelkedő művészi örökségét. Leslie Mandoki a rockzene szentélyének legendás falai között hajolt meg, azok előtt a brit és amerikai ikonok előtt, akikkel immár egy lapon emlegetik. Egyedülálló tehetségével és víziójával évtizedek óta hidakat épít műfajok, kultúrák és generációk között, bizonyítva, hogy a zene valóban a világ egyetemes nyelve. A Rock & Roll Hall of Fame vezetősége külön tisztelettel méltatta Mandokit, mint művészt, aki a válságokkal terhelt világban is képes hidakat emelni az emberek közé. Leslie Mandoki zenéje nemcsak szórakoztat, hanem mély emberi üzeneteivel reményt ad és az összetartozás fontosságára emlékeztet. A Rock & Roll Hall of Fame közönsége előtt bemutatott "Inside Sound" film tovább erősítette Mandoki alkotói zsenialitását és elkötelezettségét az analóg zenei hagyományok iránt. A Times Square óriáskivetítőin és London legendás állomásain megjelenő albumborítók Mandoki fiatalkori álmainak beteljesülését szimbolizálták, bizonyítva, hogy a szabadság és a művészet határokon átível. Több mint harminc év elteltével a Mandoki Soulmates továbbra is a világ egyik legkreatívabb, legelkötelezettebb progresszív formációja maradt, megőrizve hitelességét, frisseségát és művészi minőségét. Az "A Memory Of Our Future" album pedig a modern kor egyik legfontosabb művészi kiáltványává vált, amely a zene és az emberi szolidaritás erejéről szól.



Leslie Mandoki szerint az „A Memory Of Our Future” nem csupán zenei alkotás, hanem a művészi és emberi felelősségvállalás megnyilvánulása is. Ahogyan ő maga fogalmazott:



„Az álmok nem lehetnek múló vágyak…az álmok iránytűk is, amelyek az ember mélyéből fakadnak, és utat mutatnak akkor is, amikor a világ körülöttünk bizonytalan. A múlt emlékei nemcsak történelemkönyvek lapjain élnek tovább, bennünk élnek, tapasztalatainkban, döntéseinkben, abban a hitben, hogy minden tanulság egy újabb esély arra, hogy szebb, igazabb jövőt építhessünk. A zene ebben a folyamatban nem csupán kísérő, hanem láthatatlan híd, felébreszti a szunnyadó érzéseket, összeköti az elszakadt lelkeket, és közös dallamot ad azoknak, akik ugyanazt az álmot álmodják. A zene nem ismer határokat sem térben, sem időben, sem az emberek között.Ezért zenélünk. Mert hisszük, hogy minden hang, minden dallam egy új reményt, egy új összetartozást épít.Az „A Memory Of Our Future” album minden egyes hangjával, minden egyes szövegével ezt az üzenetet kívánja közvetíteni: a hit fontosságát a nehézségek közepette, a kitartás erejét a próbák idején, az együttérzés elengedhetetlen szükségességét egy széthulló világban és a rendíthetetlen bizalmat abban, hogy az álmaink vezérelhetnek bennünket egy emberibb, szerethetőbb és jobb jövő felé”.



Augusztusban Budapest egy különleges jubileumi mega koncert színhelye lesz, ugyanis Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates egy felejthetetlen estére térnek vissza, hogy együtt ünnepeljék a szabadságvágy, az emberi összetartozás és a zene diadalát. Ez az este egy lángoló kiáltás lesz a hitért, a közös jövőért és a művészet örök értékeiért. Az "A Memory Of Our Future" időtálló üzenete élőben is életre kel ebben az ötven év emlékezetes találkozásában, ahol a múlt álmai, a jelen szenvedélye és a jövő reményei szólalnak meg.



Az„A Memory Of Our Future” elérhető minden jelentős digitális platformon, valamint fizikai formátumban is megrendelhető a Mandoki Soulmates hivatalos oldalán.



