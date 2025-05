Cradle Of Filth: brutális lemezzel térnek vissza Budapestre

Június 10-én a Barba Negrában lép fel a brit extrém metal legenda, a Cradle Of Filth, akik új, The Screaming of the Valkyries című lemezüket mutatják be a magyar közönségnek. Az új dalok mellett klasszikusokra is számíthatunk, a megszokott látványos show-elemekkel és intenzív színpadi előadással. Az este folyamán a brazil Nervosa is színpadra áll.

A Cradle Of Filth több mint három évtizede a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb extrém metal zenekara. A brit Suffolk megyéből indult formáció a black metal kegyetlenségét és a gótikus melodrámát ötvözi egyedi, jól felismerhető (értsd: botrányos) stílusban. Zenéjük visszanyúlik olyan klasszikus hatásokhoz, mint a Bathory, Celtic Frost vagy a Sisters of Mercy, miközben tematikájukban gyakran merítenek Milton, Poe vagy Lovecraft műveiből. Az olyan ikonikus albumok, mint a Dusk And Her Embrace vagy a Cruelty And The Beast bebetonozták hírnevüket a nemzetközi metal színtéren, és inspirációként szolgáltak több új generációs előadó számára, köztük a Ghost, Babymetal és a Motionless In White zenekaroknak is.

Dani Filth, a zenekar frontembere és kreatív mozgatórugója olyan előadókkal is együttműködött, mint a Bring Me The Horizon, a The 69 Eyes vagy épp Ed Sheeran. A zenekar vizuális és zenei világát a viktoriánus esztétika, vámpírmitológia, a horrorfilmek hangulata és egyfajta sötét romantika jellemzi, miközben provokatív és látványos élő produkcióival a világ vezető rockfesztiváljainak állandó szereplője lett.

A Grammy-díjra jelölt zenekar a 2021-es Existence Is Futile után tavasszal újabb nagylemezt mutatott be: a The Screaming of the Valkyries a Napalm Records gondozásában jelent meg. Bár a lemez egy félreismerhetetlen COF mestermű, részben új korszakba vezet be: monumentális, melankolikus dallamokkal, feketébe hajló thrash-sel operál, és egy apokaliptikus, rémülettel és kicsapongó örömökkel teli utazásra hív. Dani ikonikus sikolyai és mély hörgései szaladnak a a szimfonikus díszítésekkel kiegészített ikergitár-futamok és az ütős ritmusszekció mellett, amelyet Martin „Marthus” Skaroupka dobos, Daniel Firth basszusgitáros, Marek „Ashok” Smerda és Donny Burbage gitárosok, valamint Zoe Federoff billentyűs-énekes raknak össze.

A lemez egyik klippes dala a To Live Deliciously, amelyről Dani így nyilatkozott: „Ez a dal az élet ünnepléséről szól. Arról, hogy mindenbe belemerülhetünk, függetlenül a vallás, a korszellem vagy éppen az állam elvásáraitól. Bűntudattól és korlátoktól mentesen, úgy, ahogyan a természet megalkotott bennünket. Felfogható egyfajta hedonista életmódként is – pozitív értelemben, amennyiben nem mások kárára vagy szenvedése árán történik. Az egyszerű ’lét’ élvezetéről. Élni és szabadnak lenni – itt és most.” Nos, az erősen korhatáros klip valami egész másról is szól…

A nyári turnén a szintén Napalmos brazil csajbrigád, a Nervosa tér vissza Budapestre. A jelenleg Görögországban élő négyes felállása pár éve alakult át: Prika Amaral gitáros vette át az énekesi feladatot is, és így adták ki a 2023-as Jailbreak lemezt. Ugyan már dolgoznak a friss számokon, de a június 10-ei koncert gerincét a ’23-as korong adja majd a Barba Negrában.

2025. június 10., kedd 17:30

Budapest, Barba Negra

Cradle Of Filth, Nervosa koncertek

Belépő: normál elővételben 12.900 Ft, a koncert napján 13.900 Ft. Limitált balkonjegyek: 15.900 Ft

Jegyek

[2025.05.26.]