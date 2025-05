A 3 testőr keres katonáit Szegeden! Megtartotta új bemutatójának statisztaválogatóját a Szegedi Szabadtéri Játékok. Az előzetes rosta alapján a szervezők 60 főt hívtak be a Szegedi Nemzeti Színházba, ahol A 3 testőr koreográfusa, Túri Lajos Péter hallgatta meg személyesen a produkció leendő csoportos szereplőit. Csaknem 260 jelentkezőt mozgatott meg a felhívás, amellyel A 3 testőr leendő statisztáit kereste a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Fesztivál legújabb önálló produkciója, Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland musicale augusztus 8-án debütál a Dóm téren, Szente Vajk rendezésében. Nem meglepő a szélesskörű érdeklődés, hiszen a nyár egyik legjobban várt eseménye a produkció, amelyben a leendő statiszták olyan illusztris főszereplőgárda mellett léphetnek majd színpadra, mint Ember Márk, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Varga-Járó Sára, Feke Pál, Kovács Gyopár, Dino Benjamin, Csobot Adél, Fehér Tibor, Nagy Sándor, Borsi-Balogh Máté, Borsos Beáta és Szegezdi Róbert. 18 és 40 éves kor közötti pályázók jelentkezhettek a felhívásra, fényképes önéletrajz beadásával. A rengeteg jelentkező közül a kalandmusical alkotói a 60 legígéretesebbet választották ki előzetesen. Ők május 15. csütörtök délután adhattak számot rátermettségükről a személyes meghallgatás alkalmával. A statiszta-aspiránsokat a produkció koreográfusa, Túri Lajos Péter táncművész, koreográfus, Nívó-díjas táncpedagógus hallgatta meg a Szegedi Nemzeti Színház Imre Zoltán Balett-termében. A pályázók több turnusban sorakoztak fel a neves művész előtt, aki egy rövid, minden jelentkező számára azonos koreográfia segítségével igyekezett felderíteni, kik a legalkalmasabbak A 3 testőr csoportos szereplői feladataira. Mind a hölgyeknek, mind az uraknak néhány ütemnyi tánckombinációt kellett megtanulniuk: először a koreográfus lekövetésével, majd önállóan, kisebb csoportokra bontva is el kellett ismételniük azt. Túri Lajos Péter elégedetten nyilatkozott a casting eredményességéről, a jelentkezőkről: „Kissé mindenki meg volt szeppenve, szerintem sokuknak most lehetett az első hasonló castingja. De ehhez képest nagyon gyorsan megtanulták a koreográfiát, ezért nagyon gyorsan tudtunk haladni, szuperügyesek voltak!” Azt is elárulta, noha megelőző színpadi tapasztalatra nem volt szüksége a reménybeli statisztáknak, azonban az igényes, sportos megjelenés, a gyors tanulási képesség, de legfőképpen a határozott fellépés lehetett segítségükre abban, hogy meggyőzzék alkalmasságukról: „Aki jól be tudta mutatni azt a tudást, amelyet lehet, hogy nem sajátított el tökéletesen ennyi idő alatt, viszont azt magabiztosan csinálta, az tudott „nyerni”, a kiállásával.” A versengés igen kiélezett volt, hiszen alig 20 fő kerülhet be az izgalmas előadásba.

A kiválasztott statiszták a Dóm téri próbaidőszak kezdetétől, július 30-tól csatlakoznak majd A 3 testőr csapatához, amikortól kezdve egészen az utolsó esőnapi dátumig, augusztus 19-ig rugalmasan a produkció rendelkezésére kell majd állniuk, és a koreográfus, valamint Szente Vajk rendező útmutatása alapján kivenni a részüket a 17. századi Franciaország életre keltéséből, A 3 testőr nyaktörő kalandjaiból. A jelentkezőket, köztük a kiválasztottakat emailben értesíti majd a Szabadtéri a meghallgatás eredményéről. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2025.05.27.] Megosztom: