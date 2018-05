Születésnapra készül az A38 A15! címmel kéthetes fesztivállal, új arculattal, fejlesztési tervekkel ünnepli 15. születésnapját az A38 állóhajó. Az újbudai kulturális központ kedden kezdődő és május 8-ig tartó programsorozatán mások mellett a Nouvelle Vague, Hauschka, az Anima Sound System és a VHK is fellép. A tizenöt év alatt ötezer program, tízezer előadó, kétezer tévéadás helyszíne volt az A38. A hajó a kiállítótér beemelésével megduplázódott, A koncerthelyszínek száma egyről hétre nőtt és megötszöröződött az átlagos nézőszám, naponta ma már száz zenekari megkeresés fut be hozzánk, miközben a promóciós költségeink szinte a nullára redukálódtak - mondta Bende Zsuzsanna vezető programszervező kedden az A38-on tartott sajtótájékoztatón.



A születésnapi, több mint negyven produkciót felvonultató programsorozat kiemelt dátuma április 30., az A38 hivatalos születésnapja, ezen a napon ad 15 éves életműkoncertet a Nouvelle Vague, a hetvenes-nyolcvanas évek punk és új hullámos zenéit bossa nova stílusba átültető francia csapat. Szintén 30-án a kiállítótérben Joep Beving holland zongorista játszik, éjjel az osztrák house formáció, a Klangkarussell áll színpadra.



Vasák Benedek, az A38 kommunikációs munkatársa kiemelte: a születésnapi fesztivál koncepciója is a tizenötös szám körül forog. Az első héten kizárólag magyar fellépők lesznek: április 25-én szerdán a ritkán koncertező Neo vetítéssel egybekötve eleveníti fel az idén 15 éves, általuk írt Kontroll-filmzenét, a hiperkarma (április 28.) és az Akkezdet Phiai (április 29.) 2003-ban kiadott albumaikat (Amondó, illetve Akkezdet), április 26-án a Vágtázó Halottkémek pedig az idén 30 (vagyis 2x15) éves A halál móresre tanítása című lemezét játssza végig.



Április 27-én a hajón ünnepli 25. születésnapját az Anima Sound System, amelynek alapítója és vezetője, Prieger Zsolt Palotai Zsolt dj-vel együtt vágta hozzá az A38 oldalához a pezsgősüveget az A38 2003 áprilisi avatási ünnepségen. Fellép még a Mystery Gang (április 28.) és a Mary Popkids (május 4.) is.



A kortárs komolyzene képviseletében lép fel a hajón május 3-án a német zongorista, Hauschka, május 5-én játszik a funkos-hiphopos francia Deluxe, május 1-jén a New York-i brass house formáció, a Too Many Zooz. Visszatér a görög stoner csapat, a 1000MODS (április 27.), új lemezét mutatja be a brit dzsesszfunk Herbaliser (május 2.), ugyanazon a napon ad koncertet a post-rock amerikai Sannhet, és május 5-én hallható a bassszuszenékben jeleskedő holland Dope D.O.D. Szintén fellép a svéd ambient csapat, a Carbon Based Lifeforms (április 27.), az amerikai trap/hardstyle előadó, Kayzo (április 30.), valamint két osztrák előadó, a Cari Cari (május 4.) és Sohn (május 5.).



A programok helyszíne az A38, az 1000MODS és Kayzo koncertje viszont az Akvárium Klubban lesz.



"A 15 év alatt nagyon sok külföldi intézménnyel, Budapesten működő kulturális intézettel és nagykövetséggel építettünk szoros partneri kapcsolatot, ezek segítségével tudtuk megszervezni a születésnapi fesztivál több koncertjét" - szögezte le Vasák Benedek.



Az A38-ot egy ötven évvel ezelőtt a kijevi Lenin-hajógyárban épült ukrán uszály teljes átalakításával hozták létre. 2003. április 30-án Maceo Parker koncertjével avatták fel, azóta Budapest kedvelt és nemzetközileg is ismert szórakozóhelyévé vált: zenei koncertek és fesztiválok helyszíne, bárral és étteremmel rendelkezik, 2010 óta önálló kiállítóteret működtet. 2012-ben az egyik rangos útikönyvkiadó, a Lonely Planet, valamint az Electronic Beats magazin közönségszavazásán egyaránt az év legjobb klubjának választották.



Mint elhangzott, a hajón tavaly 780 programot bonyolítottak le, 206 tévéműsort készítettek és 300 élő közvetítést vezényeltek le az M2 Petőfi TV-vel együttműködésben. Az A38 adja a Sziget fesztivál legnagyobb fedett helyszínét, az A38 sátort és programját, a hajón működik koncerthangmérnököket, -világosítókat és mozgóképes szakembereket képző A38 Akadémia, állandó őszi rendezvény a MU Színházzal közös Újbuda Jazz Fesztivál, és az A38 részt vesz a népzenét támogató Halmos Béla Program, valamint a könnyűzenét előtérbe helyező Hangfoglaló Program működtetésében is.



Vasák Benedek az MTI kérdésére elmondta: a tervek szerint jövő tavaszra új tereptárgyakat helyeznek el a vízen, a két hajóhíd közé pontont állítanak, ahová a gépészetet helyezik, ezzel a hajó belső terei tágasabbak, kényelmesebben megközelíthetőek lesznek.

"Programok tekintetében már nem tudunk terjeszkedni, az elkövetkező néhány évben a szolgáltatások minőségét próbáljuk tovább javítani" - fogalmazott a kommunikációs munkatárs. Hozzátette: teljesen átalakítják a tetőteraszt is.

Az A38 15. születésnapjára új honlap készült, megújul a jegyértékesítés, az arculat, a logó és a dizájn. Bartha Zsuzsa digitális marketingfelelős arról számolt be, hogy a hajózási nyelvben használatos zászlós ikonok adják az egységes megjelenés új alapját. MTI [2018.04.24.]

