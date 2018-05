Óriási nyitóbuli a Barba Negra Track-ben - képek Április 27-én nyitotta a Barba Negra Track az ötödik szezonját a XXI. századi rock and roll egyik szenzációjával, a The Dead Daisies fergeteges koncertjével. Nézd meg a képeket!

Marco Mendoza, a The Dead Daises jelenlegi, a Whitesnake, a Ted Nugent, a Thin Lizzy egykori basszusgitárosa annyira megszerette Budapestet, hogy május 21-én a „Viva La Rock” című legújabb lemezét a most a megújuló Crazy Mama Rock Klubban promótálja.



Az eseményről több infó ITT érhető el. A Barba Negra Track igazi nagyágyúkkal ünnepli ötödik szezonját. Jön többek között a Black Stone Charry, a Stone Sour, Joe Satriani, Soja, Steve Hackett, a Sons of Apollo.



A nemzetközi fellépők mellet a hazai zenekarok is teret kapnak a Track fedélzetén; Djabe, Paddy and The Rats, Beatrice, Onho Macho, Leander Kills, Depresszió, Karthago, Ossian, Republis és még sokan mások. A pontos dátumokat és további infókat ITT találjátok. Képek a koncertről [2018.05.02.]