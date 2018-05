Megérkezett Ed Sheeran újdonsága - íme a Happier A „Happier” egy újabb gyöngyszeme a világhíres albumnak, amelyen a trubadúr kortalan történetmesélésének lehetünk ismét fültanúi. A többszörös Grammy-díj nyertes brit tehetség legújabb klipjét Emil Nava készítette, akivel nem először dolgoztak együtt. A New Yorkban játszódó videó a nyolcszoros platina és ötszörös arany minősítésű „Happier” című dalához készült, főszereplője az énekes báb dublőre, akit a „Sing”-ben láthattunk először. Ed Sheeran az elmúlt évek legsikeresebb férfi előadója. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a “Thinking Out Loud”, a „Castle On The Hill”, a „Shape Of You”, vagy a „Perfect”, amelynek klipjei többmilliárdos nézettségnek örvendenek a Youtube csatornáján. 2017 márciusában megjelent, ’Divide’ című lemeze felrobbantotta a zenei szakmát, és több mint 14 millió példányban kelt el világszerte. - magneoton - [2018.05.05.] Megosztom: