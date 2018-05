Kapcsolatok • AWS Eurovíziós Dalfesztivál 2018 - így nyilatkozott a továbbjutásról az AWS énekese Eurovíziós Dalfesztivál - Siklósi Örs: elégedettek vagyunk a döntőbe jutással Elégedett a döntőbe jutással az Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot képviselő AWS együttes, amelynek énekese, Siklósi Örs pénteken az MTI-nek kiemelte: bebizonyították, hogy a metál műfaja ebben a közegben is tud működni. "Nagyon megtisztelő és óriási érzés, hogy más országokból sokan szavaztak ránk" - tette hozzá. A modern metált játszó zenekar csütörtökön este a második elődöntőből jutott be a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztivál szombati fináléjába Viszlát nyár című számával. Az énekes kitért arra, hogy bár a Viszlát nyár című dal nagyon személyes, a szeretteink elvesztéséről szóló szövegét magyarul adják elő, de a tévénézők és a helyi közönség is tudhatja, miről szól, hiszen készítettek egy angol nyelvű verziót, hogy a dal mondanivalója mindenki számára érthető legyen. A Dal 2018 győzteseként a lisszaboni indulást elnyert AWS-ben Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, Schiszler Soma basszusgitáros és Veress Áron dobos szerepel, őket Schwartz Dávid vokalista egészíti ki a versenyen. Az AWS sorozatban nyolcadszor juttatta Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. Az AWS huszonegyedikként lép színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál szombati döntőjében. Siklósi Örs szerint talán szerencsés a 26-os finálé vége felé következni, mert a szavazásra kevésbé felejtik el a nézők a produkciójukat. A Duna Televízió szombaton 21 órától élőben közvetíti a döntőt a helyszínről, de már előtte, 20 óra 30 perckor elkezdődik a Hangolódjunk az Eurovízióra! című műsor, amely élőben jelentkezik az A38 Hajóról. [2018.05.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.05.11.]

Személyszállitás mikrobusszal egyéb [2018.05.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu