Szerethető furcsaságokról írt dalt a PartYssimo Immáron 8 éve, hogy gőzerővel üzemel a többszörös Hungarian Wedding Award díjas (2015, 2016, 2017) PartYssimo zenekar. A csapat az eltelt esztendők során betonbiztosan kivívta magának az esküvő szakma elismerését, növekvő táboruknak köszönhetően egyre többször tűnnek fel könnyűzenei rendezvényeken, klubkoncerteken is. A formáció mindent megtesz, hogy elhitesse a közönséggel, hogy az élet bizony a buliról szól. Sztárkoktél koncertsorozatuk során olyan előadókkal léptek egy színpadra, mint Dér Heni, Veres Mónika, Szekeres Adrien, Vastag Csaba, Antal Timi, vagy éppen Gájer Bálint. A felállásban a vérprofi zenészeken túl Ricky (korábban: Picasso Branch), Nkuya Sonia (korábban: Sugarloaf), és Dina (korábban: Fenyő Miklós zenekara) bizonyít. A csapat nemrégiben a legnagyobb videómegosztón publikálta Happy Himnusz című szerzeményét, amiről az egyik frontember és a dal énekese, Ricky így mesélt: „Alapvetően rendezvényzenekar vagyunk, de a PartYssimo ezen túlmenően egy alkotói közösség is. Vannak ötleteink, amiket igyekszünk lelkesedéssel, kreatívan megvalósítani. A PartYssimoban sokféle potenciál van, azt érezzük, hogy a zenekar sokra hivatott, igyekszünk kiaknázni a lehetőségeinket.” – kezdte el az énekes. „A PartYssimo koncertek során rengeteg nagyszerű emberrel találkozunk, akik mind egy nagy egységnek a tagjai. A dal tulajdonképpen arról szól, ami összeköt bennünket, ami mindannyiunk számára kedvesen cseng, a múltunk, a jelenünk és egy kicsit a jövőnk is.”



A Happy Himnusz zeneszerzője Galambos Zoltán, aki a modern hangszerelés mellett igyekezett népi hangszereket is használni, utalva zenei gyökereinkre. A szövegírók Duba Gábor és a PartYssimo zenekar frontembere, Ricky pedig azt akarták kedves formában megfogalmazni, hogy Magyarország a „furcsaságai" ellenére is egy rendkívül szerethető hely. A dal természetesen videó formájában debütált, amit a csapat egy cinematográfus barátja, Vetési Dani készített el. [2018.08.01.]